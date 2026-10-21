Canasta básica: comprar en abarroterías cuesta $54.76 más que en supermercados

El presupuesto de los hogares panameños enfrenta una brecha considerable según el establecimiento donde decidan realizar sus compras alimentarias. El monitoreo de precios correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026 reveló una diferencia de $54.76 en el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) entre los supermercados y los minisúper o abarroterías de los distritos de Panamá y San Miguelito.
De acuerdo con las verificaciones efectuadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sobre los 59 productos estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adquirir la totalidad de la cesta alimentaria en supermercados representó un costo promedio de $306.03. En contraste, en las abarroterías y minisúper integrados en las rutas de vigilancia, la cifra se elevó a $360.79.
El informe también evidenció un encarecimiento generalizado respecto a la primera mitad del mes. Durante la segunda quincena de septiembre, el gasto estimado subió $1.35 en las grandes cadenas de supermercados y experimentó un alza de $5.58 en las rutas de comercios de barrio.
Los datos históricos del Departamento de Información de Precios y Verificación señalan que el costo en las rutas de abarroterías pasó de $355.21 a mediados de septiembre a $360.79 al cierre del mes. En el caso de los supermercados, el monto repuntó desde los $301.92 registrados a finales de agosto hasta alcanzar los $306.03 el 30 de septiembre.
El análisis comparativo del monitoreo de la Acodeco correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026 revela contrastes significativos en los precios de diversos rubros de la CBA.
Una de las discrepancias más notables se observa en los productos agrícolas y de consumo masivo diario, como las verduras y legumbres. Mientras que en los supermercados el kilogramo de tomate nacional o de cebolla amarilla se comercializa en rangos accesibles que frecuentemente rondan entre $1.60 y $2.95, en diversas abarroterías y minisúper de las rutas vigiladas estos mismos vegetales alcanzan precios desproporcionados de hasta $3.86 y $4.41 por kilogramo.
Por otro lado, rubros secos y enlatados esenciales —como el arroz de primera, las sopas deshidratadas, los fideos y las pastas de tomate— exhiben variaciones marcadas que redefinen el costo de vida cotidiano. Pese a que los precios de los granos básicos mantienen cierta contención en los supermercados debido a economías de escala y ofertas de grandes superficies, en los minisúper periféricos las presentaciones fraccionadas o las marcas disponibles elevan el costo unitario de preparación de los alimentos.
Entre los productos bajo el régimen de libre oferta y demanda que registraron variaciones de precio en los comercios monitoreados figuran la carne de res, el pollo, el arroz, los huevos y los vegetales. La entidad atribuyó parte de las fluctuaciones a factores como la estacionalidad de la producción agropecuaria, variaciones en los costos operativos y promociones puntuales.
El monitoreo abarcó inspecciones a supermercados en los distritos de Panamá y San Miguelito, así como a minisúper y abarroterías ubicados en sectores como Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre y Pueblo Nuevo. Ante las marcadas diferencias detectadas, la Acodeco aconseja a la población revisar los pesos, unidades de medida y comparar ofertas antes de efectuar las compras cotidianas.
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