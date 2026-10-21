Canasta básica: comprar en abarroterías cuesta $54.76 más que en supermercados

El presupuesto de los hogares panameños enfrenta una brecha considerable según el establecimiento donde decidan realizar sus compras alimentarias. El monitoreo de precios correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026 reveló una diferencia de $54.76 en el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) entre los supermercados y los minisúper o abarroterías de los distritos de Panamá y San Miguelito. De acuerdo con las verificaciones efectuadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sobre los 59 productos estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adquirir la totalidad de la cesta alimentaria en supermercados representó un costo promedio de $306.03. En contraste, en las abarroterías y minisúper integrados en las rutas de vigilancia, la cifra se elevó a $360.79. El informe también evidenció un encarecimiento generalizado respecto a la primera mitad del mes. Durante la segunda quincena de septiembre, el gasto estimado subió $1.35 en las grandes cadenas de supermercados y experimentó un alza de $5.58 en las rutas de comercios de barrio.

Tendencia al alza en el comercio minorista

Los datos históricos del Departamento de Información de Precios y Verificación señalan que el costo en las rutas de abarroterías pasó de $355.21 a mediados de septiembre a $360.79 al cierre del mes. En el caso de los supermercados, el monto repuntó desde los $301.92 registrados a finales de agosto hasta alcanzar los $306.03 el 30 de septiembre. El análisis comparativo del monitoreo de la Acodeco correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026 revela contrastes significativos en los precios de diversos rubros de la CBA. Una de las discrepancias más notables se observa en los productos agrícolas y de consumo masivo diario, como las verduras y legumbres. Mientras que en los supermercados el kilogramo de tomate nacional o de cebolla amarilla se comercializa en rangos accesibles que frecuentemente rondan entre $1.60 y $2.95, en diversas abarroterías y minisúper de las rutas vigiladas estos mismos vegetales alcanzan precios desproporcionados de hasta $3.86 y $4.41 por kilogramo. Por otro lado, rubros secos y enlatados esenciales —como el arroz de primera, las sopas deshidratadas, los fideos y las pastas de tomate— exhiben variaciones marcadas que redefinen el costo de vida cotidiano. Pese a que los precios de los granos básicos mantienen cierta contención en los supermercados debido a economías de escala y ofertas de grandes superficies, en los minisúper periféricos las presentaciones fraccionadas o las marcas disponibles elevan el costo unitario de preparación de los alimentos.

Arroz de primera: En los supermercados del área metropolitana se encuentra mayoritariamente entre $1.42 y $1.54 por kilogramo, mientras que en las abarroterías y minisúper de barrio el costo por kilogramo suele oscilar entre $1.65 y $1.93.

Atún en agua y sardinas: Las latas de atún (142 gramos) varían en los supermercados desde $1.24 hasta $1.80 según la cadena, contrastando con los minisúper, donde su precio frecuentemente alcanza entre $1.65 y $1.95. Por su parte, la sardina en salsa de tomate sin picante (155 gramos) se mantiene económica en supermercados rondando los $0.39 a $0.49, pero en algunos comercios ruteros asciende hasta los $0.80 o $1.10.

Hojuelas de maíz (corn flakes) y café molido: Las hojuelas de maíz (cajeta de 300 gramos) muestran diferencias considerables, oscilando entre $1.69 y $2.49 en los supermercados, pero elevándose hasta los $3.00 a $3.99 en ciertos minisúper. En cuanto al café molido tradicional (425 gramos), los precios en grandes superficies varían desde $2.62 hasta más de $6.00 en marcas específicas, mientras que en los minisúper y abarroterías periféricas se detectan montos que van desde $4.95 hasta $8.25.

Factores y sectores evaluados