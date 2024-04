Candidatos a la Presidencia coinciden en que pérdida de grado de inversión fue por mal manejo de la cosa pública

El aparente manejo irresponsable de las finanzas de la cosa pública en Panamá llevaron a que una calificadora de riesgo le quitara el grado de inversión al país, así coincidieron varios candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República este lunes, 1 de abril, mientras participaban en la firma del Pacto por la Niñez y Adolescencia, donde se comprometen a impulsar políticas de protección integral, sobre educación, salud, crecer sin violencia y menos pobreza.

El pasado Jueves Santo, 28 de marzo, la calificadora de riesgo, Fitch Ratings bajó la calificación país de “BBB-” a “BB+”, con perspectiva “estable”, con lo que Panamá perdió el grado de inversión, aparentemente como consecuencia del cierre de la mina de cobre en Donoso, Colón, y de la abultada deuda.

En su intervención ante los medios, Martín Torrijos, candidato a la Presidencia por el partido Popular y expresidente de la República (2004-2009) dijo que la pérdida de grado de inversión “no es culpa de este gobierno sino de varios que no atendieron las finanzas públicas”. Torrijos indicó que el tema de la Caja de Seguro Social es uno de los temas más resaltados por todas las calificadoras y una tarea pendiente de los panameños.

Lo que pasa es que “cuando hubo plata, no se preocuparon de resolver el problema de la falta de recursos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Después de eso, nadie se ocupó de problemas fundamentales, (por el contrario) fue gastar y robar sin preocuparse por las consecuencias de no tener una administración pública ordenada. Nosotros ordenamos las finanzas públicas, bajamos la deuda, le garantizamos a los panameños que teníamos el dinero para seguir adelante, y todo eso se perdió. Fue un despilfarro fue que no les importó —olvídese de la pandemia— fue la falta de conciencia de dedicar el recurso donde se debe, y hoy nos reclaman, hoy por el apuro de aprobar la mina, no hay minería, es una decisión del pueblo panameño, pero en fin hay tareas pendientes por resolver”, sostuvo.

Por su parte, José Isabel Blandón, candidato a la vicepresidencia por la alianza entre los partidos Cambio Democrático y Panameñista, dijo que el principal reto del gobierno —de ganar las elecciones del 5 de mayo— será demostrar un manejo de las finanzas públicas, transparente. A su parecer, habrá que hacer recortes importantes, manejar con mucha austeridad el presupuesto general del Estado, sin dejar de lado invertir, pues la única manera de recuperar el grado de inversión, no es simplemente haciendo recortes sino impulsando el crecimiento de la economía del país, mediante la inversión privada y la pública.

“La manera tan irresponsable en que se manejaron los recursos públicos fue la culpable”, sentenció Blandón, al tiempo que ejemplificó que “cuando tienes reducción de tus ingresos, tienes que reducir tus gastos, no gastar más. El gobierno lo que hizo fue que, ante una menor recaudación de ingresos, aumentó la planilla y los subsidios, pero con una visión politiquera totalmente, de favorecer a su partido y a su gente, eso es lo que nos llevó a perder el grado de inversión por parte de una calificadora”.

Blandón comentó que ganar el grado de inversión (pasado) fue un esfuerzo de por lo menos tres administraciones, una detrás de otra. Empezó con el gobierno de Mireya Moscoso, al aprobar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, en 2002, y terminó en el 2010, con el gobierno de Ricardo Martinelli, con Alberto Vallarino en el Ministerio de Economía y Finanzas, mencionó.

A su juicio, recuperarlo quizás no va a ocurrir en un quinquenio, pero habría que demostrar muchos compromisos desde el día uno, y fortalecer las áreas donde Panamá tiene mucho potencial, como turismo, agrícola y logístico.

“Nos hubiese gustado sentarnos con las calificadoras, el 6 de mayo, y ver las medidas que nosotros como gobierno (platearíamos) para tratar de recuperar el grado de inversión y no perderlo. Este gobierno ha sido tan irresponsable en el manejo de las finanzas públicas, que nos ha llevado a esta situación en cuatro años, por malas decisiones. El país no puede seguir endeudándose”, sentenció.

Los candidatos por la libre postulación, Ricardo Lombana, Melitón Arrocha y Maribel Gordón, también brindaron su punto de vista en el tema.

Ricardo Lombana, candidato a la Presidente por el partido Movimiento Otro Camino, señaló que “Panamá pierde el grado de inversión por el irresponsable manejo de las finanzas públicas, por el despilfarro, el crecimiento de la planilla, por las botellas, la descentralización paralela, por no recaudar impuestos”.

“Venimos con un plan de recorte de raíz, (de) la botella, se estima que hay entre 15 mil y 20 mil. Además, de proponer un solo salario para los funcionarios de Estado. ¡Sí! aquellos viceministros, secretarios que ya están percibiendo un salario bueno y que además están en varias juntas directivas ganando dietas, gastos de movilización y gastos de representación y viáticos”, apuntó Lombana.

También afirmó que el recorte de salarios, una buena recaudación y la recuperación del dinero de la corrupción, pondrán a Panamá en el camino para recuperar su grado de inversión”, dijo el candidato presidencial.

En tanto, Melitón Arrocha, candidato a Presidente por la libre postulación, manifestó que la pérdida del grado de inversión es “la crónica de una muerte anunciada”.

Afirmó que el gobierno ha sido negligente en una multiplicidad de eventos y dentro de ello en cómo están manejando la cosa pública desde la perspectiva macroeconómica.

“Nuestra propuesta es poner orden la casa, no solo en el mercado local sino también internacional. La (casa) que vamos a manejar con prudencia y con transparencia; los fondos que son de todos los panameños”, manifestó.

Y, agregó que “esa época de una Asamblea Legislativa con $200 millones de planillas, una descentralización, de gestión paralela no tiene cabida en un país que acaba de perder el grado de inversión y que, en consecuencia, eso significa que todos los panameños vamos a pagar más para el acceso a nuestros créditos. Tenemos que devolverle al país su grado de inversión a la mayor brevedad posible”.

Finalmente, la economista y docente, Maribel Gordón, hizo alusión a que las valoraciones de la calificadora de riesgo se dan en medio de un proceso electoral. Además de que las instituciones financieras internacionales están imponiendo a Panamá varias aristas. Por ejemplo, “lo que tiene que ver con la seguridad social y las medidas paramétricas, la política de privatización —un tema preocupante, el agua—, la política que puede estar gestándose de nuestros recursos naturales en la actividad minera”.

Gordón hizo una valoración de intereses ocultos, ya que “se mide crecimiento y no desarrollo económico, y al parecer en esta oportunidad hay intereses ocultos en estas valoraciones” de la calificadora de riesgo.

Insistió en que “debe darse una revisión del endeudamiento panameño, que no favorece el desarrollo ni a la población nacional. Se debe generar un audito sobre la deuda y el uso que se ha dado sobre ella, y que además hemos planteado. En Panamá, tenemos que cambiar la forma en que se negocia la deuda. Pedimos prestado para pagar servicios, es decir, intereses y amortizaciones, pero no capital y el endeudamiento cada vez es más grande. Quién se beneficia (de este proceder), el capital financiero, el capital especulativo y quienes hacen posible el pago de la deuda, (¿cómo?) desfavoreciendo los intereses nacionales y sociales (de los panameños)”.