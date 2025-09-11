Chapman ante advertencia de Moody’s Raiting: Panamá hará ‘lo necesario para cumplir con metas fiscales’

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comentó que el reciente análisis sobre el grado de inversión de Panamá realizado por Moody’s Raiting tienen que ver más con los retos del país, no el Gobierno.

“Nadie es profeta en su tierra. Alguien de afuera puso los puntos y atinadamente mencionó los retos que tiene el país, no el Gobierno”, comentó Chapman, este jueves, durante el evento de Latinex.

Este martes, Moody’s Raiting advirtió que Panamá está “al borde” de perder su grado de inversión, a raíz del aumento de la deuda pública, la baja institucionalidad y poco cumplimiento de sus leyes fiscales.