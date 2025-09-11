Chapman ante advertencia de Moody’s Raiting: Panamá hará ‘lo necesario para cumplir con metas fiscales’

El <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a></b>, comentó que el reciente análisis sobre el grado de inversión de Panamá realizado por <b><a href="/tag/-/meta/moody-s">Moody’s Raiting</a></b> tienen que ver más con los retos del país, no el Gobierno. <i>'Nadie es profeta en su tierra. Alguien de afuera puso los puntos y atinadamente mencionó los retos que tiene el país, no el Gobierno',</i> comentó Chapman, este jueves, durante el evento de Latinex. Este martes, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-esta-al-borde-de-perder-su-grado-de-inversion-advierte-moody-s-raiting-DL15874733" target="_blank">Moody’s Raiting advirtió que Panamá está 'al borde' de perder su grado de inversión, a raíz del aumento de la deuda pública</a></b>, la baja institucionalidad y poco cumplimiento de sus leyes fiscales.