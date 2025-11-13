Moody’s mantiene la calificación de Panamá, anuncia el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer este jueves 13 de noviembre que la calificadora internacional Moody’s decidió mantener la calificación de riesgo de Panamá, hecho que calificó como una “noticia supremamente importante y alentadora” para el país.

Durante su intervención, el mandatario explicó que la información fue comunicada temprano por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien le notificó que Moody’s publicó el reporte en la revista Rating Action, confirmando la estabilidad de la calificación panameña.

El presidente destacó que este resultado refleja la estabilidad, seguridad y solidez del sistema económico panameño, fortalece la confianza de los inversionistas extranjeros y proyecta una imagen positiva del país ante la comunidad internacional.

“Esa es una noticia supremamente importante y alentadora porque proyecta la estabilidad, la seguridad y sobre todo el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero y da la confianza para la inversión extranjera seguir y venir más a nuestro país. Debemos todos los panameños congratular de esta decisión ”, expresó el mandatario.

Asimismo, reconoció la labor de los periodistas en el fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión, destacando que muchos trabajan “en condiciones muy duras”, pero contribuyen a mantener informado al país.