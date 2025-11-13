Moody’s mantiene la calificación de Panamá, anuncia el presidente Mulino

El presidente de la República, <b>J<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">osé Raúl Mulino</a>, </b>dio a conocer este jueves 13 de noviembre que la <b>calificadora internacional Moody’s decidió mantener la calificación de riesgo de Panamá</b>, hecho que calificó como una <b>'noticia supremamente importante y alentadora'</b> para el país.Durante su intervención, el mandatario explicó que la información fue comunicada temprano por el <b>ministro de Economía y Finanzas, <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, quien le notificó que Moody’s publicó el reporte en la <b>revista Rating Action</b>, confirmando la estabilidad de la calificación panameña.El presidente destacó que este resultado refleja la estabilidad, seguridad y solidez del sistema económico panameño, fortalece la confianza de los inversionistas extranjeros y proyecta una imagen positiva del país ante la comunidad internacional.<b>'Esa es una noticia supremamente importante y alentadora porque proyecta la estabilidad, la seguridad y sobre todo el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero y da la confianza para la inversión extranjera seguir y venir más a nuestro país. Debemos todos los panameños congratular de esta decisión '</b>, expresó el mandatario.Asimismo, reconoció la labor de los periodistas en el fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión, destacando que muchos trabajan 'en condiciones muy duras', pero contribuyen a mantener informado al país.