Mulino cuestiona decisiones de jueces de garantías y advierte fortalecimiento de cárteles

El presidente de la República, José Raúl Mulino, criticó este jueves 13 de noviembre, en su conferencia semanal, la labor de los jueces de garantías en su conferencia de prensa semanal, ante lo que considera como una ‘incongruencia’ entre la lucha contra el narcotráfico que llevan a cabo los estamentos de seguridad y las decisiones de estos miembros del poder judicial.

“Eso está acabando este país, y me tengo que pronunciar como ciudadano más que como presidente. La incongruencia entre el esfuerzo que se hace por parte de nuestros entidades de seguridad, y la manera en la que esos jueces de garantías tratan a la ciudadanía en materia de sus decisiones”, dijo.

“No todas, pero la inmensa mayoría son decepcionantes, en términos generales”, puntualizó el mandatario.

Por otra parte, Mulino adviritió que los cárteles del narcotráfico están cada vez más fuertes, financiando pandillas que generan violencia en las calles.

“Creo que en el 2012, hemos incautado 52 toneladas métricas [de droga]. Desde ahí, iniciamos el fortalecimiento del Servicio Nacional Aeronaval”, dijo.

Añadió que él se “enorgullezco muchísimo” de haber creado cuando fue ministro de Seguridad el Servicio Nacional Aeronaval.

“Ahí están los resultados y tenemos que hacer muchísimo más”, expresó.