Chapman reafirma en París el interés de Panamá de adherirse a la OCDE

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que Panamá busca reforzar su presencia en el escenario internacional y ampliar su integración con los mercados globales, durante declaraciones ofrecidas a la agencia EFE en la ciudad de París en el marco del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe.

Chapman señaló que el país mantiene su compromiso de participar en los espacios de cooperación internacional y destacó la posición estratégica de Panamá dentro del comercio global.

“Panamá está reafirmando su compromiso en formar parte del concierto de las naciones”, expresó el ministro, al tiempo que indicó que el Canal de Panamá y los puertos del país forman parte de los puntos de conexión del comercio marítimo internacional.

Según el titular de Economía, el mensaje que Panamá lleva a los foros internacionales es el de un país con planes definidos para fortalecer su conectividad y ampliar sus vínculos con otras economías.

El funcionario sostuvo que el país está preparado para incrementar su interacción con el resto del mundo en áreas relacionadas con comercio, logística e inversión.

Durante la entrevista, Chapman indicó que el tráfico por el Canal de Panamá se encuentra en niveles elevados.

Explicó que el promedio de tránsito diario es de 36 embarcaciones, aunque en determinados períodos la vía ha registrado entre 40 y 42 cruces por día.

De acuerdo con el ministro, este comportamiento tiene repercusiones en las operaciones del canal y también en los ingresos que recibe el Estado a través de la administración de la ruta marítima.

Chapman señaló que la ampliación del Canal, inaugurada en 2016, permitió aumentar la capacidad de tránsito de embarcaciones y el volumen de carga movilizada.

Indicó que antes de la expansión los buques portacontenedores que cruzaban las esclusas Panamax transportaban alrededor de 4,000 contenedores, mientras que las embarcaciones Neopanamax pueden movilizar más de 16,000 contenedores.

También destacó que la ampliación abrió la posibilidad de transportar cargas que anteriormente no podían utilizar la ruta, entre ellas buques dedicados al transporte de gas natural.

El ministro señaló que la inversión privada, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento institucional son factores necesarios para aumentar la productividad y el crecimiento económico.

Añadió que estos elementos están vinculados con el desarrollo humano y con la mejora de las condiciones de vida de la población.

“Al final del día se trata de la gente”, manifestó Chapman al referirse a los objetivos económicos que persigue el país.

Durante sus declaraciones, Chapman también se refirió al interés de Panamá de incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El ministro indicó que la administración de Mulino ha expresado su intención de avanzar en ese proceso y aseguró que el país ha registrado progresos en las conversaciones con el organismo.

Asimismo, señaló que las reuniones sostenidas durante la gira han permitido fortalecer los vínculos con países miembros de la OCDE y avanzar en la cooperación internacional relacionada con la adhesión de Panamá al organismo.

En junio de 2025, Panamá presentó a la OCDE una nota expresando su intención de solicitar su ingreso en la organización. Diez meses después, en abril de 2026, el Gobierno de Panamá y la OCDE suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) estratégico, que establece un marco formal de colaboración técnica entre ambas partes.

Esto con el objetivo principal de alinear las políticas públicas de Panamá con los estándares internacionales más exigentes en materia económica.

La OCDE es un organismo internacional creado en 1961 que actualmente reúne a 38 países y trabaja para diseñar mejores políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida.