Clínica San Fernando Brisas acerca la salud de calidad a más familias

Con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos de calidad y fortalecer su presencia en comunidades estratégicas del país, Clínica Hospital San Fernando inauguró oficialmente su nueva sede de atención primaria, Clínica San Fernando Brisas, ubicada en Brisas del Golf.

La apertura forma parte del plan de expansión de una institución que acumula 77 años de trayectoria en el sector salud panameño y que busca acercar su modelo de atención a pacientes que residen en sectores de constante crecimiento urbano.

Durante el acto inaugural, el director médico de Clínica Hospital San Fernando, Dr. José Manuel Terán, destacó que esta nueva sede representa una extensión de los estándares de calidad, seguridad y excelencia que han caracterizado históricamente al hospital.

“Clínica San Fernando Brisas es una extensión de Clínica Hospital San Fernando. Nos hemos caracterizado por ofrecer una atención basada en la calidad y la seguridad, y esta nueva clínica nace precisamente con esa visión”, expresó Terán.

La nueva instalación está concebida como un centro de atención primaria que ofrecerá consultas de medicina general y atención especializada, además de servicios diagnósticos complementarios que permitirán a los pacientes resolver gran parte de sus necesidades médicas en un mismo lugar.

Entre los servicios disponibles se encuentran estudios de radiología, ultrasonidos, electrocardiogramas y laboratorio clínico, todos respaldados por la experiencia y los protocolos de Clínica Hospital San Fernando.

Uno de los principales diferenciadores de la nueva sede es que operará bajo los mismos estándares que han permitido al hospital obtener certificaciones internacionales de calidad y seguridad. Según explicó el Dr. Terán, los pacientes recibirán en Brisas la misma atención que encontrarían en las instalaciones principales de Vía España.

Contamos con certificaciones internacionales que evalúan periódicamente nuestros procesos para garantizar el cumplimientos de altos estándares de calidad y seguridad.

El servicio que ofrecemos en San Fernando Brisas mantiene exactamente esos mismos principios”, señaló.

La elección de Brisas del Golf responde al crecimiento sostenido de esta comunidad y a la necesidad de acercar los servicios médicos a una población que tradicionalmente ha acudido al hospital principal. De acuerdo con la institución, numerosos pacientes procedentes de Brisas del Golf y sectores cercanos forman parte de la base de usuarios de Clínica Hospital San Fernando, lo que motivó la decisión de establecer una sede en la zona.

Sin embargo, esta inauguración representa apenas el inicio de una estrategia de crecimiento más amplia. El Grupo San Fernando ya cuenta con presencia en Coronado y mantiene alianzas estratégicas en el interior del país, incluyendo un moderno hospital en Chitré que fortalece la oferta de salud en provincias centrales.

Para el Dr. Terán, la expansión responde a una visión de largo plazo orientada a brindar una atención más cercana, oportuna y accesible para los panameños.

“Esta es la primera de varias clínicas que forman parte de nuestro plan de crecimiento. Nuestra visión es seguir acercando servicios médicos de calidad a más comunidades y continuar contribuyendo al bienestar de la población panameña”, afirmó.

Con la inauguración de Clínica San Fernando Brisas, la institución reafirma su compromiso de seguir evolucionando junto a las necesidades del país, fortaleciendo una red de atención que combina experiencia médica, tecnología y un enfoque centrado en el paciente.

La nueva sede ya se encuentra operativa y preparada para atender a las familias de Brisas del Golf y áreas aledañas, acercando a la comunidad una atención respaldada por más de siete décadas de experiencia en el cuidado de la salud.