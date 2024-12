¿Cómo impacta el aumento de la matrícula de colegios privados al presupuesto familiar?

Educación privada y su impacto en el presupuesto familiar

Padres de familias consultados por este medio explicaron los mecanismos que utilizan para afrontar estos gastos, que se hacen anualmente y que inciden mucho en sus presupuestos familiares.

Por ejemplo, una madre que tiene a su hija en el Buen Pastor de Veranillo, en San Miguelito, contó que cada año las matrículas aumentan entre $20 a $30. Si bien es cierto que para esta madre los incrementos son “accesibles”, ella reconoce que su realidad no hubiera sido la misma si su hija estuviera en una escuela privada más grande en el centro de la ciudad. “Ya me mentalicé que la escuela va a seguir aumentando y yo me debo preparar económicamente, pero entiendo que otros padres no podrán”, comentó.

Entre los ajustes económicos que ha hecho esta madre está el de reducir gastos, como el de no optar por un busito y una niñera. Por otro lado, decidió emprender en la venta de soda, chocolates, donas, etc. “Me he restringido de algunos gastos porque me enfoco en la escuela privada de mi hija, porque los libros son bastante caros”, señaló.

Otro padre de familia que tiene a su hijo en el San Agustín manifestó que aunque el nuevo aumento que ha establecido la escuela para la matrícula del 2025 es “leve” no deja de ser significativo en las cuotas. “Uno trata de resolver por cuenta propia, a través de la reducción de gastos”, subrayó.

Mientras que otro padre de familia que tiene a su hija en el Instituto Panamericano confesó que en el transcurso del año hace un ahorro anual para el pago de la matrícula para así no recibir el golpe “de un solo tiro”. Asimismo, dijo, ha optado por los libros de segunda mano ante lo costoso que es conseguirlos todos nuevos. “Siempre voy a Salsipuedes, en Calidonia, y a ferias de libros. Me gustaría comprarlos todos nuevos, pero lamentablemente el bolsillo no da para eso y hay que resolver como se pueda porque cada año piden más cantidad”, planteó.

La madre de familia del Buen Pastor de Veranillo recalcó que “tener hijos en escuelas privadas más que un lujo es un sacrificio”, ya que los padres de familia son de clase trabajadora. “Uno hace todos estos esfuerzos para que nuestros hijos reciban una buena educación, que, a su vez, les permita tener mayores oportunidades laborales, porque sabemos que en las escuelas públicas la calidad (de la educación) es muy deficiente, así que si uno puede hacer un poco de sacrificio, uno lo hace”, dijo.