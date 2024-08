Congreso Panamericano de Lechería de Fepale centra desafíos y oportunidades del sector lácteo en América

La Federación Panamericana de Lechería (Fepale) y la Asociación Nacional de Procesadores de Leche de Panamá (Anaprole) realizan en Panamá, el 17º Congreso Panamericano de la Leche, del 28 al 30 de agosto.

En el cónclave se abordarán los desafíos y oportunidades del sector lácteo, entre otros, en un momento en que el consumo y la producción de leche en Panamá ha ido disminuyendo de forma importante en los últimos años.

Según la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) el declive se debe principalmente por los efectos climáticos, y los fenómenos del Niño y la Niña que han venido impactado al país en los últimos diez años.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), el sector pasó de producir 205,072,250 litros de leche en 2015, a 178,975,039 litros en 2023.

Se trata de una tendencia que también se observó en la cantidad de ganado lechero con que cuenta el país, pasando de 231,400 cabezas de ganado lechero, en 2015, a 157,500 para 2023.

La realidad del sector es “difícil”, dijo recientemente, el presidente de Anagan, Ovidio Saavedra, en el lanzamiento del congreso lechero que se inaugura este miércoles, 28 de agosto.

El impacto climático sobre el sector fue reiterado este martes a medios locales por el director Ejecutivo de la Anagan, Euclides Díaz, señalando que en los últimos diez años se han dado tres Niños y dos Niñas “traviesos” y “los cinco que han obstaculizado mucho la producción”.

Otro factor que a su parecer también afectó la oferta nacional fue la pandemia, que impidió también la importación de productos lácteos al país.

Recordó que la ecuación para la oferta nacional es la producción nacional más la diferencia entre exportaciones que restan e importaciones que suman.

“De manera que si hay más importaciones, esto se suma a la oferta nacional y por lo tanto al consumo, y muy poca oferta se destina al cerro Patacón. La oferta hace que el consumo también se mantenga a los niveles en donde se está ofreciendo”, ponderó.

Díaz estimó que el consumo per cápita de leche también ha descendido de manera importante en el país, pasando de 110 litros per cápita equivalentes, a cerca de 90 a 95 litros per cápita equivalentes. “Equivalentes es por el tema de la transformación de los quesos y de la leche en polvo, que en queso es 10 a 1 y en leche es 8 a 1”, expresó Díaz.

Por otro lado, Natzaré Bermúdez, de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche, expresó que el interés del gremio es de que se aumenten ambas cosas tanto en consumo como en la producción, lo cual es necesario para poder atender todas las necesidades de la población.

“Ese es uno de nuestros pilares, aumentar la parte de producción y la parte de consumo nacional, a través de la presentación de una variedad completa de productos”, afirmó Bermúdez.

Entre los derivados de productos lácteos que han dejado de consumir los panameños, explicó Bermúdez, están los quesos nacionales, el cual es un ítems muy importante que se tiene que atender, pues muchos han ido sustituyéndose por productos importados.

Otro problema que enfrenta el sector, según Díaz, es la disminución de los productores que se dedican a la producción de productos lácteos, principalmente, entre los productores de leche grado C que están muy vinculados con la alimentación de los animales en base a pastos.

“Esto que vengo reiterando con los fenómenos Niño y Niña, de los cambios climáticos, es lo que afecta la principal materia prima de los pequeños ganaderos”, recalcó.

De acuerdo con Díaz, según las estadísticas de la Anagan, de 1,200 productores de leche que había en el 2019, descendió a 700 y tantos, es decir, que más de 400 productores de leche grado C han dejado de ordeñar.

“No es que no quieran ordeñar, sino es que las circunstancias climáticas los afecta. Por eso es que el congreso tiene dos temas muy importantes: la producción en balance cero y el otro es cómo hacerle frente a la producción en base al cambio climático”, enfatizó Díaz.

Bermúdez señaló, además, que todos estas situaciones que enfrenta el sector han estado impactando en los precios de los productos derivados de los lácteos.

“Todos pasamos por incrementos en Panamá y el mundo debido a la pandemia y a condiciones como la guerra en Ucrania. Han habido muchas condiciones que han generado incrementos, pero estamos trabajando en la competitividad de la cadena (...), puntualizó.

Agenda del congreso

Para este congreso se espera la participación de más 400 delegados entre productores, técnicos, proveedores, ejecutivos, dirigentes gremiales, investigadores, representantes gubernamentales, entre otros de más de 20 países, los cuales compartirán sus experiencias a través de exhibiciones comerciales, paneles, charlas y conferencias.

La agenda del congreso incluye conferencias dictadas por más de 30 conferencistas y expertos nacionales e internacionales de gran prestigio, como: Frank Mitloehner, de la University of California, Davis de Estados Unidos; Luis Santamaría, de Tetra Pak; Andrés Cepeda, de FOSS; Andrea López, de la Universidad Zamorano, Honduras; Pastor Ponce, investigador internacional, de Cuba; Ruth Alexandra Dallos Acosta, de Neogen; María Celia Antognoli, de COPEG, Estados Unidos; Nick Gardner, de USDEC, Estados Unidos, por mencionar a algunos.

La agenda además incluye páneles a cargo de renombrados conferencistas, como: El mercado lácteo internacional, ¿Qué debemos esperar para el próximo año?; Sostenibilidad en el sector lechero en acción, Casos de éxito en sostenibilidad lechera; Mitos sobre el consumo de leche: ¿qué dice la ciencia?; Políticas públicas para el sector lácteo, una perspectiva regional; Tecnologías aplicadas a la cadena de lechera; Investigación e innovación en Panamá; Los acuerdos comerciales y su impacto en el sector lácteo, entre otros.