Demandan a expresidente Cortizo por uso de $500 millones de la mina; MEF confirma el uso de los fondos

La Procuraduría General de la Nación recibió, este lunes, una denuncia por presunto delito de peculado por malversación de fondos públicos en contra del expresidente Laurentino Cortizo, por el uso de $500 millones, provenientes de la minera Cobre Panamá.

El abogado Heraclio Bustamante informó que el procedimiento surgió después de que el presidente José Raul Mulino confirmará en su sexto conversatorio a la nación que el dinero fue gastado por el gobierno anterior.

“Con esta denuncia queremos que el expresidente de la República dé un informe sobre cómo, cuándo y en qué fecha se gastó el Estado los $500 millones que dio la mina (First Quantum Minerals), lo cual muchos panameños pensábamos que estaban guardados”, comentó el abogado.

“El país estaba esperando ver esos $500 millones en obras, ya fuera infraestructura y sector salud, porque nos habían vendido la idea de que tenían un destino y no hemos visto el destino”, añadió.

Bustamante aclaró que, por ahora, se desconoce cuántos partícipes a nivel de gobierno anterior podrían estar involucrados, como los que pueden estar dentro de la actual administración, pero exige respuesta.

“Queremos saber en qué se usaron esos $500 millones, ustedes saben lo que son $500 millones, es una salvajidad de plata. Ojalá que ese dinero no se haya utilizado en el periodo electoral para campaña política. Yo le voy a pedir a las autoridades que hagan justicia y rueden las cabezas necesarias. No estoy hablando de una persona en particular, pero yo no puedo creer que la justicia persiga a unos y a otros que pasan agachados no”, sentenció.