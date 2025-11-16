Crecimiento económico y las expectativas del mercado laboral panameño

La medida de bienestar de la sociedad comúnmente aceptada es el Producto Interno Bruto (PIB), aun cuando otros especialistas consideran que la misma requiere evaluar otros indicadores para constatar si un país se desarrolla. Salvo por el período de pandemia, la economía panameña mostró valores positivos continuos desde el año 1990, y en algunos años a doble dígito. Aparejado a esos niveles de bienestar, se aprecia una mejora del mercado laboral, no sin antes mostrar algunas situaciones que poco a poco se han corregido como los ajustes al Salario Mínimo. Mientras el PIB (corriente) crece aproximadamente en 9.8 % entre 2009 y 2022, la ocupación solo creció en 2.1 % unas 4 veces menos que éste.Después del covid-19, la estructura del mercado laboral cambió drásticamente y la consecución de un trabajo, formalmente hablando se ha dificultado, sin mencionar una disminución sustancial de los salarios que se pagaban antes del mismo.