Créditos y préstamos elevan el desempeño bancario al cierre de julio

Los préstamos y créditos siguen elevando el desempeño, tanto del Centro Bancario Internacional (CBI) como del Sistema Bancario Nacional (SBN), en julio de 2025. Datos del Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) muestra que los ingresos por intereses del CBI totalizaron $5.283,2 millones (3,0 %), impulsados principalmente por el crecimiento en préstamos (5,1 %) e inversiones (6,8 %). Este desempeño ocurre en un contexto de gestión prudente del riesgo, con una carga de provisiones que refleja cautela crediticia. La cartera crediticia neta se consolidó como el principal motor de expansión del activo, al incrementarse en $7.381,1 millones hasta los $99.476,2 millones. Este crecimiento estuvo liderado por el segmento externo, que aumentó $5.514,1 millones, mientras que la cartera interna registró un crecimiento más moderado de $1.746,7 millones, en línea con el comportamiento de la actividad económica doméstica. Dicho comportamiento refleja un mayor dinamismo en la intermediación regional y una mayor selectividad en la originación de crédito local.