Crisis económica en Bocas del Toro: Cámara de Comercio prevé $2 millones en pérdidas por protestas

Informe y ayuda

Oseguera, quien también participó en la reunión entre la gobernadora y la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, adelantó que sus cifras las presentará el próximo miércoles en una segunda reunión junto con otros comerciantes y levantarán un informe oficial para lograr que el Gobierno les pueda brindar soluciones a corto y mediano plazo.

“Se nos pidió cierta información para ver qué tipo de ayudas los comerciantes podemos recibir de parte del gobierno, ya que no es fácil, porque no todos tenemos aseguradas nuestras tiendas o el seguro no cubre el tema de actos vandálicos”, manifestó el comerciante bocatoreño, quien analiza la continuidad de su negocio, tanto comercial como laboral.

Tentativamente, se habla de que el Gobierno estaría dispuesto ayudar a estos comerciantes a través de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Aunque no se dieron mayores detalles, el presidente de la Cámara de Comercio dijo que en la última reunión se habló de algún tipo de ayuda con créditos blandos o fondo no reembolsable.

Para lograr eso, dijo, los comerciantes deben presentar el próximo miércoles sus números porque sin ese detalle no se podrá gestionar ningún tipo de ayuda. “Si no sabemos cuál es la cuantía, no sabremos cómo podemos ayudarlos”, sentenció Pimentel.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, reconoció que de nada sirve que los comerciantes bocatoreños reabran sus puertas si están faltos de capital.

En este contexto, mencionó que “desde Panamá estamos viendo cómo los apoyamos, a través de bancas internacionales para conseguirles algún tipo de préstamo blando para asegurarnos de que estas empresas reabran y se pierda la mínima cantidad de empleos, aparte de los que ya se perdieron a través de la empresa bananera Chiquita”.

De acuerdo con Arias, tanto la Cámara de Comercio de Panamá como el Gobierno nacional han trabajado de manera mancomunada para hacer llegar de la manera más rápida los insumos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos.

“Los bancos no cuentan con efectivo, las gasolineras no tienen combustible y los supermercados no tienen comida. Eso es lo primordial que se debe atender para después de ver cómo apoyamos a los comerciantes a que reabran sus puertas lo antes posible. Y que no se sientan solos tampoco”, subrayó el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá.

Para el presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestante es quien protesta ejerciendo su derecho constitucional. Mientras que los delincuentes son los saquean comercios en Changuinola o vandalizan la propiedad pública y privada. “A las cosas hay que llamarlas por su nombre: al pan, pan y al vino, vino”, dijo en su discurso después de un año de gestión.

Aunque los estamentos de seguridad lograron controlar la estabilidad social de la provincia, Oseguera indicó que si bien, por ahora, se mantienen seguros porque hay presencia policial, todavía existe un temor de que puedan volver los saqueos o vandalismos a la Plaza Changuinola, que ahora vive una incertidumbre por la continuidad de los negocios y aumento de desempleo.