¿Cuál es la gasolina que debe utilizar su automóvil?

En Panamá, se comercializan principalmente dos tipos de gasolina, la gasolina de 95 octanos (G95) y la gasolina 91 octanos (G91), siendo la G95 de mayor precio por litro que la G91.

¿Es racional que el consumidor decida comprar G91, por tener un precio de venta por litro menor que la G95? No es racional tomar la decisión, en base a ese criterio.

¿Cuál de estas gasolinas es la adecuada para nuestro automóvil? La que haya establecido el fabricante del automóvil; la gasolina adecuada para su auto no depende de cual está más barata o más cara, no depende de lo que le diga el bombero en la gasolinera, ni depende de lo que recomiende el mecánico o inclusive lo que recomiende el personal de la agencia que le vendió el auto, o algún funcionario de la Acodeco, etc.

El tipo de combustible que requiere el automóvil para operar adecuadamente, lo determina el fabricante del auto al momento del diseño del mismo y está descrito en el manual del propietario, por lo cual solo hay que revisar este manual, para conocer con exactitud cuál es el combustible adecuado a cada automóvil.

En ese mismo orden de ideas, también están los consumidores que manifiestan justificaciones de uso por percepción, “yo le pongo G95 a mi auto, porque es mejor que la G91”, lo cual tampoco es correcto, la G95 no es mejor que la G91, o viceversa.

Cada una de estas gasolinas tiene su octanaje acorde a las prestaciones, que se requieren por el tipo de motor que demande la misma y no porque una tenga más octanaje que la otra, sea un indicativo que es mejor o peor.

Normalmente, el manual del propietario del automóvil establece cual es el octanaje mínimo que debe utilizar, así, a manera de ejemplo, si el manual establece que debe utilizar gasolina con un mínimo de 89 octanos, ese debe ser el mínimo de octanos que usted debe utilizar, no hay problemas para su auto si utiliza un octanaje mayor al mínimo recomendado, por lo cual siguiendo el ejemplo hipotético, dado que en Panamá se comercializan G91 y G95, ambas gasolinas superan el mínimo recomendado en el ejemplo de 89 octanos, el punto es que al ser la G95 de mayor precio de venta que la G91, si usted utiliza G95 está regalando su dinero, porque su motor con G91 obtiene el rendimiento esperado por el fabricante, ponerle G95 no mejorará el rendimiento ni obtendrá un mejor desempeño, solo estará regalando dinero.

Por otro lado, si el manual del auto le indica que debe utilizar, por ejemplo gasolina con un mínimo de 93 octanos, deberá utilizar G95 que supera el mínimo requerido para obtener el rendimiento esperado, pero si utiliza G91 y la recomendación es gasolina 93 octanos o superior usted estará afectando el motor de su auto, porque la gasolina que utiliza no cumple el mínimo recomendado por el fabricante, en términos prácticos estará dañando su motor.

En conclusión, utilice la gasolina con el octanaje que le indique el manual del auto, ya sea G95 o G91, tenga presente que utilizar G95 si el manual de propietario no lo indica, no afectará el desempeño del automóvil, pero sí su bolsillo, porque estará pagando un precio más alto por una gasolina que su auto no necesita.