¿Por qué no tiene divisas el Estado cubano?

“Si no hay producción que puedes dejar de importar, no vamos a salir de este circulo vicioso”, asegura el economista cubano Omar Everleny, profesor en la Universidad de La Habana.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

“Viendo los números públicos, llego a la conclusión de que es un país en crisis, sin lugar a dudas. Pero con eso no puedo justificar que no haya ni para trigo”, afirma.

¿Puede mejorar?

“Es una forma de recaudar divisas. ¿Es una medida a largo plazo? No ¿Va a garantizar el desarrollo económico? No ¿Y el crecimiento? Tampoco. Es puramente recaudatorio, rentista”, señala la economista, que habla de “economía de subsistencia”.

¿Hay solución?

Everleny cree que serían precisas muchas reformas coordinadas y de profundidad, algo que no percibe tras los dos severos paquetes de ajuste aprobados en los últimos 15 meses.

Bahamonde aboga por flexibilizar el comercio exterior, establecer un mercado de divisas real, extender la participación al sector privado en el comercio interno, renunciar al modelo de administración centralizada, y eliminar el control de Gaesa sobre la economía cubana, en general, y el turismo, en particular.

“Todas las soluciones son de mediano y largo plazo, pero la gente de la calle necesita soluciones de hoy. Si no se toman medidas drásticas, rápidas,... se está alejando el horizonte temporal de la resolución”, advierte.

En opinión de Everleny, “el Estado necesita ayuda de largo plazo, tipo Fondo Monetario Internacional”, porque el país ha llegado ya al punto de “quiebre”.

No obstante, él mismo no ve viable esa opción porque Cuba no pertenece a estos organismos internacionales y porque cree que EE.UU. no aprobaría líneas de financiación para La Habana.