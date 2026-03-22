Darío Solís C. sobre Ley CHIPS: pese al giro de EE. UU. hacia la inversión interna, ‘Panamá aún tiene oportunidades’

No se trata solo de maestrías y doctorados. Queremos que todas las personas puedan aprender a manejar estos sistemas. Desde la educación básica hasta el nivel medio, se busca mejorar la exposición de los jóvenes a la microelectrónica. También trabajamos con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para desarrollar destrezas laborales en jóvenes y adultos, y con universidades públicas como la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí y Universidad de las Américas, que se están alineando con la estrategia. Además, contamos con alianzas estratégicas con países como: Japón, Corea y Estados Unidos.