Así fue la boda del embajador Cabrera y Andrea Altamirano-Duque

Al filo de las 3:30 p.m. del sábado <b>21 de marzo</b>, el paisaje apacible en los alrededores de la residencia de la <b><a href="/tag/-/meta/embajada-de-estados-unidos-en-panama">Embajada de Estados Unidos en Panamá</a></b> daba paso a lo frenético que comenzaba a tornarse el ambiente. Mientras por un lado llegaban los saloneros y los integrantes de la orquesta de la boda, poco a poco el operativo de seguridad se iba desplegando tanto en el interior como en el exterior de la residencia, de cara a uno de los eventos del año: la boda del embajador de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Marino Cabrera</a></b>, y la panameña <b>Andrea Altamirano-Duque</b>, quien se casó vestida por un traje de bodas creado por la diseñadora <b>Tatiana Uliantzef</b>.