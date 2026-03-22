2024 y 2025, dos años de lecciones laborales

En los últimos 15 años Panamá ha recibido una 'clase magistral' sobre los efectos laborales de la inversión y desinversión privada en la economía. En particular, el 2024 y 2025 dejaron lecciones de cuyo entendimiento dependerá en gran medida nuestra capacidad para lograr que el crecimiento futuro se traduzca en mayor equidad social.Según los Informes del Mercado Laboral elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre agosto 2023 y octubre 2024, Panamá y Panamá Oeste perdieron 125,010 empleos (44% de ellos formales), mientras que en el resto de las Provincias se crearon 110,556 nuevos empleos, de los cuales 31,162 (28%) fueron formales de la empresa privada. En esos 14 meses, la Población Ocupada a nivel nacional disminuyó en 14,454 trabajadores y la empresa privada perdió 24,449 asalariados.En contraste, entre octubre 2024 y septiembre 2025 la Población Ocupada creció en 44,586 trabajadores y hubo una fuerte recuperación del empleo asalariado privado (+63,078). No obstante, 99% de la expansión laboral ocurrió en el eje canalero. En el resto de las provincias se perdieron 105,778 empleos, 31 % de ellos formales.Es imposible buscar 'culpables' y encontrar soluciones a problemas que no entendemos, por lo que más allá de las consignas y narrativas de satanización de 'buenos versus malos', la verdad es una sola. Lo que no se mide no existe.El 'chen chen' vendrá del sector privado, por lo que urge entender lo que estas cifras significan y la dinámica laboral de la inversión privada, así como crear las condiciones para que ella ocurra.