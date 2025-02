Debaten sobre criptoactivos y comercio internacional

Especialistas del área de tributación de distintos continentes se reunieron en la ciudad de Panamá, en la tercera conferencia de la Red de Organizaciones Tributarias (NTO, por sus siglas en inglés), titulada: “Navegando el panorama tributario digital: comercio electrónico, plataformas colaborativas y comercio de criptoactivos”.

El subdirector general de Ingresos encargado, Guillermo Luis López, destacó que la República de Panamá, por su posición geográfica, se ha consolidado como punto de encuentro de debates internacionales, como lo es el comercio electrónico y los criptoactivos, e invitó a los participantes a aprovechar el diálogo, en beneficio de las administraciones tributarias.

López subrayó que el contexto global marcado por avances tecnológicos hace imprescindible ante el surgimiento de las plataformas de criptoactivos, su estudio desde la perspectiva de la tributación.

La NTO reúne a 10 organizaciones tributarias regionales e internacionales y es utilizada como una plataforma mundial para el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas en materia de administración tributaria. En Panamá, debaten actualmente organizaciones de África, Europa, Asia y América.

El cónclave internacional con algunas de las redes de la NTO son: African Tax Administration Forum (ATAF), Association of Tax Authorities of Islamic Countries, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Intra-European Organisation of Tax Administratión (IOTA), entre otras.