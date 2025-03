EE.UU. plantea deshacerse de la Ley de chips. ¿Cómo afectaría esto a Panamá?

Durante su primer mensaje a la nación en el Congreso de Estados Unidos, Donald Trump planteó la necesidad de deshacerse de la Ley de chips y ciencias creada en 2022 por el entonces presidente, Joe Biden, para promover la industria de semiconductores del país.

Las declaraciones de Trump se presentaron justo cuando Taiwan Semiconductor, la empresa más grande del mundo, anunció una inversión de $165.000 millones para desarrollar chips en Estados Unidos.

Para el mandatario estadounidense, es importante que este tipo de empresas lleguen al país, pero sin que el gobierno “les brinde dinero”, refiriéndose a “la ley chips”, la cual calificó como “algo horrible, horrible”, puesto que esta establece que el Departamento de Estado de EE.UU. le proporcionaría $500 millones ($100 millones por año a lo largo de cinco años, a partir del año fiscal 2023), al Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación (Fondo ITSI), para expandir la fabricación global de semiconductores y garantizar las cadenas de suministro.

“Damos cientos de miles de millones de dólares y no sirve para nada. Cogen nuestro dinero y no lo gastan. Todo lo que significaba para ellos —no les damos dinero—, todo lo que era importante para ellos era que no querían pagar los aranceles, así que vinieron y construyeron, y vienen muchas otras empresas”, alegó Trump.

Añadió que “no necesitamos darles dinero, simplemente queremos proteger a nuestras empresas y a nuestra población, y vendrán porque no tendrán que pagar aranceles si construyen en Estados Unidos. ¡Es increíble! Debería deshacerse de la ley chip y utilizar lo que queda, señor presidente de la Cámara de Representantes, para reducir la deuda o para cualquier otro propósito que desee”.

Trump además comentó que la Ley de chips y ciencia en nada se compara con su política de “América primero”, en la que ya Estados Unidos ha recibido $1,7 mil millones en nuevas inversiones en las últimas semanas.