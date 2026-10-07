El tráfico en centros comerciales creció hasta 25% durante el Black Weekend

El tráfico de visitantes en los centros comerciales participantes en el Panamá Black Weekend 2026 aumentó entre 3% y 25% frente a un fin de semana regular de quincena, de acuerdo con las mediciones reportadas por los establecimientos que suministraron datos comparables.

El evento, realizado del 2 al 4 de octubre, también estuvo acompañado por un comportamiento favorable de las ventas reportado por los comercios durante los tres días, según el balance presentado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom).

Los resultados muestran diferencias entre los centros comerciales, de acuerdo con su ubicación y perfil. Entre los establecimientos que entregaron mediciones porcentuales comparables con un fin de semana regular, los incrementos de tráfico se ubicaron aproximadamente entre 3% y 25%.

Adicionalmente, uno de los centros comerciales que comparó sus resultados con la edición de 2025 reportó un crecimiento acumulado de 27.1%. Este dato corresponde a la medición particular de ese establecimiento y no representa el crecimiento consolidado del Panamá Black Weekend.

Durante las tres jornadas se observó movimiento en distintas categorías comerciales, entre ellas moda, calzado, electrónica, línea blanca, gastronomía y entretenimiento. Los reportes de los comercios también reflejaron un comportamiento favorable de las ventas.

Mayor presencia de turistas

La edición de 2026 también registró presencia de visitantes internacionales, especialmente en centros comerciales con mayor conectividad, ubicación estratégica y vocación turística.

Los reportes individuales de algunos centros estimaron que los turistas representaron entre 4% y 10% de su tráfico, dependiendo de las características de cada establecimiento.

Apacecom aclaró que estas cifras corresponden a estimaciones particulares y no constituyen un porcentaje consolidado de turistas sobre el total de visitantes del Panamá Black Weekend.

La participación de visitantes internacionales se vincula con la estrategia de promoción desarrollada junto con Promtur para posicionar el evento y a Panamá en mercados internacionales como destino de compras.

Impacto más allá de los centros comerciales

La actividad generada durante el Black Weekend también alcanzó otros sectores vinculados al consumo y al turismo. La movilización de visitantes nacionales e internacionales puede extenderse a hoteles, restaurantes, transporte, aerolíneas, entretenimiento, operadores turísticos y otros servicios.

En el caso de los turistas internacionales, el gasto asociado al viaje puede abarcar, además de las compras, alojamiento, alimentación, transporte y actividades de entretenimiento y turismo.

El consumidor nacional también contribuyó a la dinámica de esos sectores mediante su movilización durante los tres días del evento.

Para Apacecom, estos resultados muestran una evolución del Panamá Black Weekend más allá de una campaña comercial, al combinar el movimiento de consumidores locales con la llegada de visitantes internacionales.

La asociación señaló que uno de los próximos retos será fortalecer la medición de los resultados, incorporando información sobre tráfico, comportamiento comercial y procedencia de los visitantes, así como, cuando esté disponible, datos transaccionales y otros indicadores que permitan dimensionar con mayor precisión el impacto económico del evento.

El balance de 2026 refleja así mayor tráfico en los centros comerciales, crecimiento reportado en las ventas y presencia de turistas internacionales, aunque las cifras disponibles corresponden a mediciones individuales de los establecimientos y no a un resultado consolidado de todo el evento.