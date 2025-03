Empresas mexicanas no consiguen personal

Inversión en educación

Para combatir esta tendencia, Luis Chiba, presidente ejecutivo del instituto educativo Kumon en México y Latinoamérica, consideró que el futuro en el país va a depender del aumento de la inversión en educación de los jóvenes.

Durante la conferencia “Hacia una Nueva Cultura Educativa en México”, Chiba destacó que es necesario atender las causas que merman la formación de más profesionales.

“A lo largo de mis 25 años en Kumon he tenido la oportunidad de trabajar en países como Japón, India, Filipinas, Brasil y Argentina, y puedo decir con certeza que el ímpetu por la educación en las familias mexicanas no es diferente al que he visto en estos países”, expuso.

También, agregó que la falta de aprendizaje en matemáticas, inglés y lectura pueden afectar el desarrollo académico y profesional de miles de niños y jóvenes que hoy se encuentran en nivel básico.

En México, el ejemplo de la lectura es paradigmático: “los hombres leen en promedio 4.2 libros al año y las mujeres 3.7, en contraste con los 47 libros anuales en Japón y 12 en Estados Unidos”, advirtió.