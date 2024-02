Encuesta revela que los panameños emplean poco la IA en su trabajo diario

Panamá es el segundo país de la región de Latinoamérica donde los trabajadores no se apoyan en la Inteligencia Artificial (IA) para sus tareas laborales diarias, ya que solo lo hace el 32% frente a un 68% que las emplea, según la encuesta “IA en el trabajo, ¿qué tan útil es?”, de la reclutadora de capital humano, Konzerta.

En la encuesta para trabajadores y especialistas en Recursos Humanos (RR.HH.), participaron un total de 21.964 personas, de las cuales 7.927 son de Ecuador; 4.503 de Perú, 3.754 de Chile, 3.158 de Argentina y 2.622 de Panamá.

Con base en el reporte, el 68% de los encuestados en Panamá no utiliza la IA para sus tareas diarias en el trabajo. Al país lo supera Argentina, con el 69%, y en menor escala les siguen, Ecuador y Chile, con 64, respectivamente y Perú, con 51% de las personas que aún no incorpora la IA en sus tareas del trabajo.

Quienes manifestaron no incorporarla indicaron la razón, entre ellos: sus organizaciones no se los permiten (33%); les gusta hacer sus trabajos sin la incorporación de la IA (32%); no consideran que sea necesario (23%); no logran acostumbrarse (11%); y no se llevan bien con la tecnología (6%).

En la región, los trabajadores y especialistas en temas de RR.HH., que utilizan la IA en sus tareas laborales diarias, Perú destaca con el 49%, le siguen Chile y Ecuador, con el 36%, respectivamente; Panamá, con 32% y Argentina, con 31%.