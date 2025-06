Estudio revela que la banca panameña enfrenta alta exigencia operativa con cartera de crédito

Un estudio afirma que la banca panameña enfrenta mantener una alta exigencia operativa, normativa y de transformación digital para dar continuidad a la calidad de sus portafolios. Según Trycore, que se basa en las cifras hasta abril de 2025 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la situación se debe a que la cartera de crédito local superó los $64.000 millones y la cobertura sobre la cartera vencida fue del 103,1 %, dieron a conocer ayer a través de un comunicado de prensa.

Para la empresa que se especializa en hiperautomatización empresarial, el procesamiento inteligente de documentos (IDP, por sus siglas en inglés) permitiría automatizar el procesamiento de expedientes crediticios y garantías, reduciendo errores, tiempos y carga administrativa. Así, la banca panameña podría sostener su crecimiento sin comprometer eficiencia ni control.

Carlos Andrés Segura, director ejecutivo de Trycore, comentó: “La creciente complejidad en la operación de los bancos, con la expansión de su base de clientes y la creación constante de nuevos productos financieros, genera una alta carga operativa. Esta carga operativa, que a menudo no es visible, sino hasta que surgen multas o problemas operativos, contribuye a cuellos de botella en procesos lentos, errores derivados de la intervención manual, trazabilidad deficiente y una mayor presión por el cumplimiento normativo. En un sector donde operan más de 60 bancos con presencia regional e internacional, estos desafíos pueden llevar a costosas multas y problemas operativos. Sin embargo, la implementación de IA ofrece una solución poderosa, con el potencial de mitigar hasta en un 90 % la posibilidad de amonestaciones legales y optimizar significativamente la operación bancaria”.

Segura fundamenta lo anterior, con el punto de vista de McKinsey & Company, ya que más del 60 % de las operaciones bancarias y financieras presentan retrasos debido a procesos manuales mal gestionados. “Es por esto que en procesos como la apertura de cuentas, aprobación de créditos, gestión de embargos y atención de requerimientos regulatorios, se ha implementado Docfly en varios sistemas bancarios de la región, una solución de IA que convierte documentos como imágenes, audios, videos, PDF y formularios no estructurados, en datos útiles mediante modelos propios o integrados, agilizando los procesos y logrando la reducción de tiempo de operación de horas a días al entregar información de valor en segundos”, destacó.

No obstante, Segura reconoce que la tecnología no reemplaza, potencia, haciendo que el talento humano se enfoque en actividades estratégicas, mientras los sistemas inteligentes se encargan de procesar información a gran escala con velocidad y precisión. Es de esta manera como la banca en Latinoamérica podría reducir hasta en 95 % los errores humanos y los tiempos operativos si incluye en su estrategia la optimización de procesos mediante tecnologías basadas en inteligencia artificial y conexiones estándar entre sistemas, que se destacan por su rapidez de implementación y escalabilidad. Además, el tratamiento cifrado de la información asegura altos niveles de seguridad y confidencialidad. Esta es una de las conclusiones del más reciente evento de Digital Bank Latam 2025, donde participó la empresa que representa Segura, y donde insistieron en que la modernización tecnológica no debe implicar la destrucción de la infraestructura existente.

Por el contrario —dijo— promueve un enfoque de evolución sostenible, basado en soluciones modulares, escalables y flexibles que respetan la lógica de negocio actual mientras fortalecen el ecosistema digital. En este contexto, se presentó como tendencia clave la automatización del procesamiento de documentos masivos, con casos como la gestión de embargos y desembargos, donde herramientas inteligentes permiten recibir, clasificar y analizar información de forma automática. Estas soluciones no solo mitigan riesgos operativos y reducen reprocesos, sino que también aseguran trazabilidad, aceleran la toma de decisiones y optimizan recursos en áreas críticas como cumplimiento normativo, atención al cliente y procesos legales.

La implementación de la automatización en el procesamiento de documentos puede reducir el tiempo de procesamiento hasta en un 80 % en comparación con los métodos manuales. La evolución del sistema financiero no solo depende de la solidez de sus activos, sino de su capacidad para adaptarse con agilidad a los desafíos del entorno. Datos de la agencia Statista, indican que el gasto en soluciones de inteligencia artificial en el sector financiero repuntará con unos $126,4 mil millones al año 2028, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29 %.