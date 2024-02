Etesa anuncia pliego para licitar 500 MW de energía renovable a largo plazo

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) publicó este miércoles el pliego de condiciones para la licitación de contratación del suministro de 500 MW (megavatios) en potencia firme y energía garantizada, a largo plazo, dirigida para centrales de generación renovables.

En su publicación, Etesa afirmó que se trata de la primera licitación de largo plazo “exclusiva” para energías renovables a efectuarse en Panamá en los últimos nueve años, y una de las primeras en la región centroamericana que incorpora sistemas de almacenamiento de baterías, para darle más flexibilidad al sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con Etesa, esta licitación garantiza en el largo plazo (20 años) el suministro de energía eléctrica a los usuarios atendidos por las empresas distribuidoras de electricidad, a través de centrales eléctricas renovables nuevas o existentes. Con ello, Panamá también se encamina a “estabilizar la tarifa con tendencia a la baja para el consumidor final” y da un “gran paso” hacia la menor dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía, además de implementar su agenda de transición energética.

Con relación a los beneficios que tendrá para el consumidor panameño, “la licitación de largo plazo de energía y potencia busca la estabilización del precio de mercado local de la energía eléctrica”, afirmó el pasado 16 de enero del presente año el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera Castillo, un día después de que la Secretaría Nacional de Energía (SNE) le recomendó a la empresa elaborar los pliegos de condiciones para licitar la compra a largo plazo de energía, potencia y energía asociada.

La recomendación quedó establecida en la resolución No. MIPRE-2024-0001384, publicada en la Gaceta Oficial digital No. 29949-A, del 15 de enero, justo cuando se conoció del aumento de la tarifa eléctrica para este primer semestre 2024 a través de la resolución No. MIPRE-2024-0001384, publicada también en la Gaceta Oficial digital No. 29949-A.

Con esta licitación se asegura, además, la reducción de 17,5 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 29% del total de la contribución nacionalmente determinada de Panamá, en el marco del Acuerdo de París, generando hasta 4.600 nuevos empleos localmente. Esto “representa un paso decisivo para que nuestro país haga efectivo su compromiso global frente al cambio climático desde el sector energía”, afirmó Etesa.

El suministro por parte de las empresas que sean contratadas empezará el 1 de septiembre de 2026 para centrales renovables existentes, y hasta el 1 de enero de 2029 para centrales renovables nuevas. Por lo pronto, Etesa informó que este pliego de condiciones puede adquirirse en las oficinas administrativas, de lunes a viernes, en horarios de 7:00 a.m. a 11:30 a.m., y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., ubicadas en la plaza Sun Tower Mall, torre B, piso 3, para lo cual se espera que participe un número representativo de proponentes, con la expectativa de que los precios sean competitivos.

Posteriormente, el 4 de abril del presente se realizará una reunión aclaratoria previa al acto de licitación, y la recepción de ofertas será el 27 de junio próximo, en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., en un lugar aún por definir. Por otra parte, Etesa dijo que para la presentación de propuestas y atención de consultas, todo proponente debe haber adquirido el pliego de condiciones. Además, las consultas sobre este documento pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico: comprasenergia2@etesa.com.pa