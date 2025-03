Exportaciones panameñas, blindadas de las políticas arancelarias de Trump

En medio de las políticas arancelarias que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha interpuesto contra México, Canadá y China, las exportaciones panameñas podrían estar blindadas de cualquier represalia.

Todd Martinez, Senior Director, Sovereigns de Fitch Ratings, durante un evento de la agencia calificadora, contó a La Decana que Panamá no exporta muchos bienes a Estados Unidos, por lo tanto, las amenazas arancelarias de Trump no serían directas para un país que tiene menos de $1.000 millones de exportaciones, incluso ahora que no tiene la actividad minera.

“Vemos algo de blindaje de que Panamá no exporta muchos bienes a Estados Unidos, así que los aranceles que hay contra todo el mundo no tendrían un impacto muy fuerte en Panamá, pero sí tendrían un impacto indirecto en el comercio por los puertos que se encuentran en el Canal”, informó Martínez.

Bianca Morán, presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), hizo hincapié en que “a Panamá difícilmente Estados Unidos decida aplicarle aranceles, por la simple razón de que Estados Unidos exporta mucho más producto a Panamá, de lo que Panamá exporta a Estados Unidos”.

Morán recordó que los aranceles que está aplicando Estados Unidos son en países que se encuentran en déficit de producción, como es México y Canadá.

Sin embargo, aclaró que “si a nosotros nos aplican impuestos quedamos fuera de competencia, porque en Panamá la producción es muy cara. Por ejemplo, la electricidad es cara y deficiente. No obstante, lo único que tenemos a favor es la logística, ya que los contenedores nos salen mucho más baratos”.

La presidenta de Apex mencionó que los productores panameños que se encuentran en el mercado estadounidense pueden verse beneficiados con un incremento en sus ventas si los productos mexicanos o canadienses salen del sistema.

El Senior Director, Sovereigns de Fitch Ratings recalcó que no cree que Trump quiera poner impuestos al sector de servicios, ya que obviamente Panamá depende mucho del comercio de otros países. “Lo vemos blindado en cierto sentido, pero sin duda se ha expuesto en otros sentidos, como es el caso del Canal de Panamá”, indicó.