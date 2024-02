Faltas al historial de crédito lideran el valor de las multas en la Acodeco

La banca

Sanción y su gravedad

Para determinar la sanción, la Acodeco toma los elementos que establece el artículo 42 de la Ley 24 de 2002, atendiendo el grado de intencionalidad, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

Aclaró que los tipos de infracciones y sanciones pueden ser leves, graves y muy graves. Donde las leves reciben una amonestación escrita la primera vez, de existir reincidir pasa a graves; mientas que las graves y muy graves tienen razones por la cual pasan a onerosas, oscilando de $1.000 a $10.000.

Las graves surgen porque los agentes económicos mantienen los archivos de los usuarios del crédito con información desactualizada, no entregar la información que solicite la Acodeco con respecto a los casos que ingresan; no depurar la base o banco de datos con relación a la prescripción; acceder a la base o banco de datos de una agencia de información de datos sobre referencia de crédito sin el consentimiento o la autorización expresos del consumidor para obtener información sobre su historial crediticio y proporcionar, mantener y transmitir datos que no sean exactos o veraces. La sanción va de $1.000 a $5.000.

En el caso de las sanciones muy graves, la sanción va de $5.001 hasta $10.000. Aquí la Acodeco toma en consideración que el agente económico incumpla con las disposiciones de la presente Ley 24 de 2002 en materia de prescripción de los datos de consumidores o clientes; obtener datos en forma fraudulenta o engañosa e incumplir las órdenes que determina la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en cuanto al manejo de las referencias o historial de crédito.

Previamente, la gerente general de APC Experian (antes Asociación Panameña de Crédito), Giovanna Cardellicchio, dijo a este medio que “en Panamá tenemos procedimientos que han sido establecidos con apego a las leyes locales aplicables, entre ellos la ley que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes (Ley 24 de 2002) y sus reformas y la Ley de Protección de Datos (Ley 81 de 2019).

Además, estamos regulados por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y por la Acodeco”.

Con base en lo anterior, es recomendable que el consumidor revise su historial de crédito, en donde solo aparezcan unos (1111....) que es el indicativo de que pagos están al día; sin embargo, al registrarse los retrasos, los números llegan hasta una escala de nueve (9), que es el indicativo que esa obligación adquirida tiene un retraso mayor de 365 días.

Cardellicchio en otras ocasiones ha explicado que “una persona puede tener un excelente historial de crédito y un score o puntaje de crédito alto, pero su capacidad de endeudamiento está saturada y, por tanto, su préstamo puede ser rechazado”.

La ejecutiva señaló que “la salud financiera es tan importante como la salud mental y la salud física. Una persona solamente debe adquirir compromisos financieros que pueda pagar. También hay que considerar una suma para ahorros que puedan cubrir sucesos inesperados. Al solicitar un préstamo, tome en cuenta lo siguiente: su historial de crédito es una de las cartas de presentación para mantenerse como un buen sujeto de crédito y acceder a facilidades que le permitirán alcanzar sus objetivos, a medida que se enfrenta a las diferentes etapas de su vida adulta. Cuide su crédito, revise su historial gratuitamente en APC con frecuencia y adquiera únicamente las que puede pagar”.