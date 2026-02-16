Foro CAF elevó la ocupación hotelera de Panamá hasta el 85 % y confirma su regreso en 2027

Una de las noticias más alentadoras para el gremio es la confirmación de que Panamá volverá a ser la sede de este encuentro en enero de 2027. Según Pons, ya se manejan fechas tentativas del 27 al 29 de enero del próximo año, con una expectativa de asistencia igual o superior a la actual.'Esto nos permite comenzar a trazar estrategias desde ya para el próximo año', afirmó Pons. La recurrencia de eventos de esta magnitud permite a los hoteles mejorar sus estructuras tarifarias y a los operadores turísticos diseñar paquetes preventa, asegurando que el visitante internacional no solo asista a la conferencia, sino que consuma la oferta complementaria del país.