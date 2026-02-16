  1. Inicio
Foro CAF elevó la ocupación hotelera de Panamá hasta el 85 % y confirma su regreso en 2027

La ciudad registró una ocupación hotelera promedio del 85% durante los días del evento del foro CAF. Archivo | La Estrella de Panamá
Agencia EFE
  • 17/02/2026 00:00
La consolidación del CAF en la agenda anual de enero ayuda a mitigar la estacionalidad y refuerza la posición del país como el ‘hub de convenciones’ de la región

El reciente encuentro internacional de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), celebrado del 27 al 30 de enero de 2026, se ha consolidado como uno de los motores económicos más potentes para el inicio del año en la capital panameña.

Según cifras oficiales de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la ciudad registró una ocupación hotelera promedio del 85 % durante los días del evento, lo que representa un crecimiento sustancial de 12 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Este repunte no solo evidencia el éxito de la convocatoria, sino que ratifica la capacidad de Panamá para gestionar el turismo de convenciones y reuniones (MICE, por sus siglas en inglés).

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) estima que el foro, que reunió a siete jefes de Estado en funciones, un presidente electo, ministros y más de 2,500 líderes empresariales, generó una derrama económica directa de entre $10 y $12 millones en toda la cadena de valor turística, beneficiando especialmente a la planta hotelera ubicada en un radio de 10 kilómetros alrededor del Panama Convention Center (PCC).

El impacto

Jaime Pons, representante de la Asociación de Hoteles de Panamá (Apatel), destacó que el evento fue un dinamizador directo para la masa hotelera de la capital. Aunque no todos los “mega-hoteles” alcanzaron el lleno total, el volumen de reservas fue significativo, especialmente por la llegada de altos dignatarios y delegaciones internacionales.

Pons resaltó un fenómeno clave para la economía local: el gasto post-evento. “Muchos de esos clientes se quisieron quedar dos días más y se les apoyó con temas de tours hacia San Blas, Colón, las playas o El Valle”, explicó.

Añadió que “este comportamiento extiende la derrama económica más allá del centro de convenciones, impactando a transportistas, guías turísticos y restaurantes en el interior del país”.

Estrategia hacia 2027

Una de las noticias más alentadoras para el gremio es la confirmación de que Panamá volverá a ser la sede de este encuentro en enero de 2027. Según Pons, ya se manejan fechas tentativas del 27 al 29 de enero del próximo año, con una expectativa de asistencia igual o superior a la actual.

“Esto nos permite comenzar a trazar estrategias desde ya para el próximo año”, afirmó Pons. La recurrencia de eventos de esta magnitud permite a los hoteles mejorar sus estructuras tarifarias y a los operadores turísticos diseñar paquetes preventa, asegurando que el visitante internacional no solo asista a la conferencia, sino que consuma la oferta complementaria del país.

