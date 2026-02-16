Foro CAF elevó la ocupación hotelera de Panamá hasta el 85 % y confirma su regreso en 2027

El reciente encuentro internacional de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), celebrado del 27 al 30 de enero de 2026, se ha consolidado como uno de los motores económicos más potentes para el inicio del año en la capital panameña.

Según cifras oficiales de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la ciudad registró una ocupación hotelera promedio del 85 % durante los días del evento, lo que representa un crecimiento sustancial de 12 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Este repunte no solo evidencia el éxito de la convocatoria, sino que ratifica la capacidad de Panamá para gestionar el turismo de convenciones y reuniones (MICE, por sus siglas en inglés).

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) estima que el foro, que reunió a siete jefes de Estado en funciones, un presidente electo, ministros y más de 2,500 líderes empresariales, generó una derrama económica directa de entre $10 y $12 millones en toda la cadena de valor turística, beneficiando especialmente a la planta hotelera ubicada en un radio de 10 kilómetros alrededor del Panama Convention Center (PCC).