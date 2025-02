Implementan tecnología geospacial para prevenir riesgo en el agro panameño

“Con esto podemos hacer monitoreos de cuál es la condición de las parcelas, de manera tal que se puedan hacer los ajustes necesarios antes de llegar a la cosecha y que estas cosechas -de no llegar a los resultados-, se les podría ayudar a los productores, con data sobre la humedad del suelo, si el cultivo requiere más agua, nutrientes en algún punto específico o si hay plagas y/o enfermedades”, detalló el representante de Osiga.

Capacitación

En una primera fase, la Osiga estará capacitándose en el uso del equipo.

La inducción es impartida por personal técnico especializado de la empresa Geosystem con el apoyo de Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), específicamente en el manejo de los drones Mavic 3 multiespectrales.

“Esta capacitación va a fortalecer los conocimientos de nuestra oficina y posteriormente nos permitirá compartir esta información con personal técnico del MIDA que nos apoyará en el levantamiento de polígonos de fincas que atiende la entidad”, dijo.

Cedeño estimó que para la segunda semana del mes de marzo realizarán los primeros vuelos en campo y procesarán las primeras imágenes ya oficiales, para establecer una red de fincas y empezar a hacer los monitoreos trabajados a través de los satélites.

“Este es un proceso que no termina, vamos a iniciarlo, la tecnología no para y tenemos que cumplir con compromisos internacionales y esto llegará en un momento que será un programa, porque tenemos que actualizarlo. Es algo muy dinámico y necesitamos información de punta que no podemos dejar a un lado”, acotó el jefe de la Osiga.