La industria del ‘gaming’ podría generar $266.000 millones para 2028

La industria del gaming, tradicionalmente asociada a un crecimiento de dos dígitos, enfrenta actualmente un punto de inflexión. El aumento de las tasas de interés, el retorno de los jugadores a sus actividades laborales y académicas tras la pandemia, y el desempeño inferior de juegos de alto perfil respecto a las expectativas, han transformado el panorama del sector, generando desafíos significativos.

Según un reciente informe de Boston Consulting Group (BCG), los ingresos de la industria del gaming crecieron de $131.000 millones a $211.000 millones entre 2017 y 2021, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13 %. No obstante, el informe titulado Leveling Up: The 2024 Gaming Report destaca que este ritmo de crecimiento se ha desacelerado notablemente, cayendo a un 1 % de CAGR, entre 2021 y 2023.

Proyectan que este crecimiento moderado continúe, con ingresos estimados en $221.000 millones para 2024 y $266.000 millones para 2028, lo que implicaría un CAGR del 5 %. Dentro del sector, los ingresos por publicidad y el gasto en dispositivos móviles seguirán creciendo a mayor ritmo que los ingresos generados por el gaming en PC y consolas, los cuales se prevé aumenten un 2 % y 3 %, respectivamente, en el mismo período.

Si bien la desaceleración del crecimiento es retadora, el incremento acelerado de los presupuestos de desarrollo de juegos genera mayor inquietud. Los costos ya superan los ingresos, con presupuestos para juegos AAA en PC y consolas creciendo a un CAGR del 6 % entre 2017 y 2022, y proyectados a aumentar al 8 % entre 2022 y 2028. Casi todos los editores consultados anticipan que esta tendencia continuará en el futuro próximo.

“La industria del gaming se encuentra en un momento crucial, con todos haciéndose la misma pregunta: ¿Cómo recuperamos el impulso?”, comentó Ernesto Pagano y coautor del informe.

Y, agregó que “si bien una innovación revolucionaria podría dar forma al futuro a largo plazo, el camino hacia el crecimiento en el corto plazo radica en adoptar nuevas estrategias de monetización y llegar a mercados y demografías aún inexplorados. Aunque volver a las tasas de crecimiento previas a la pandemia puede ser un desafío, el gaming sigue siendo el medio de entretenimiento más inmersivo y duradero”.

El informe identifica cuatro estrategias claves para que los desarrolladores de videojuegos capitalicen las tendencias emergentes y reactiven el crecimiento, entre ellos:

1). Adopción de inteligencia artificial y automatización.

2). Implementación de modelos de suscripción.

3). Monetizar los mercados emergentes.

4). Ajustes estratégicos en precios.

“La industria del gaming está navegando en un nuevo terreno de juego con reglas cambiantes. El crecimiento de dos dígitos ya no está garantizado y las apuestas más grandes ahora conllevan mayores riesgos”, explicó Giorgo Paizanis, socio de BCG y coautor del informe. Y, añadió que “los motores de crecimiento aún existen, pero han evolucionado. Las empresas que piensen de manera creativa y actúen con rapidez descubrirán que el éxito sigue siendo alcanzable”.