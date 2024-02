La precarización laboral juvenil toma fuerza en la última década

La relación entre el mercado laboral y los jóvenes es cada vez más complicada. La falta de oportunidades de plazas laborales y capacidades profesionales siguen siendo los retos sin superar.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), la Población Económicamente Activa (PEA) registró la mayor caída en 16 años, ya que pasó de 62,7% en el 2007 a 56,7% en el 2023. Además de un aumento de la Población No Económicamente Activa (personas que no trabajan y no buscan empleos) de 37,3% en el 2007 a 43,3% en el 2023.

La caída de la PEA obedece a que la población de 15 años y más ha crecido más rápido a través de los años: en el 2007 esta representaba el 70% de la población total (proyectada) mientras que en el 2023 representó el 91% de la población total, recoge el IV informe de Calidad Vida de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y el observatorio Panamá, ¡cuéntame!, en la que brindan una radiografía del mercado laboral.

Y, añade que uno de cada cinco panameños en edades de 15 a 29 años de edad está desempleada.

Dicho documento recuerda que para el 2022, la tasa de desempleo juvenil fue de 19,9%, de las cuales 23% son mujeres y 17,8% hombres. En total se registraron 110,139 jóvenes desempleados en este grupo de edad, representando el 54% del total de desempleados del país, que para 2022 era de 167,110 personas.

Actividades

Considerando que la productividad laboral es un indicador de rendimiento o productividad del capital humano, el consultor laboral, René Quevedo, destacó que en agosto de 2013, dos de cada tres empleos juveniles (67%) eran trabajadores de servicio al cliente (comercio, hoteles y restaurantes), mano de obra no calificada, agricultores o artesanos (construcción e industria).

Los jóvenes de 15 a 29 años eran 33% de la población en edad productiva (15 años o más), 28% de los trabajadores y 61% de los desempleados en el país. De cada 100, 51 trabajaban, 25 estudiaban y 24 eran “ninis”.

Una década y una pandemia más tarde (antes de las protestas de octubre-noviembre 2023), añadió Quevedo, el desempleo se ubicó en 7,4%, la informalidad en 47,4% y el trabajador panameño promedia 11.7 años de instrucción formal. Los trabajadores de servicio al cliente (comercio, hoteles y restaurantes), mano de obra no calificada, agricultores y artesanos (construcción e industria), por su parte, representan ahora 71% de todos los empleos juveniles en el país.

Los jóvenes (15 a 29 años) son 30% de la población en edad productiva, 24% de los trabajadores y 54% de los desocupados. De cada 100, 45 trabajan, 31 estudian y 23 son “ninis”. Hoy el desempleo juvenil se mantiene en 15% y hay 238,851 “ninis” de 15 a 29 años (23% del total).

A diferencia de la alta concentración de hace 10 años, las actividades generadoras de empleo hoy están más diversificadas. El 80% de la expansión laboral viene de ocho sectores: agricultura (13%, 7.1 años de escolaridad), enseñanza (12%, 15.3 años), hoteles/restaurantes (11%, 10.7 años), gobierno (11%, 13.5 años), salud (11%, 14.3 años), trabajo doméstico (7%, 10 años) e industria (5%, 9.7 años).

Hasta agosto de 2023, Quevedo mencionó que ocho sectores económicos representaron el 68% de los empleos del país. Así por ejemplo, el comercio representó el 17% de los empleos (formales e informales) en el país, 54% informales, y 26% de ellos son trabajadores de 15 a 29 años. Mientras que la agricultura aportó el 15% de los empleos del país, 28% juveniles y 74% informales; y la construcción representó el 8% de los empleos, 73% informales y 22% de ellos benefician a jóvenes.