Lo que dice la ABP del cierre de cuentas bancarias

La razón que motive a cualquier entidad bancaria a cerrar una cuenta a un cliente “es de carácter confidencial”, establecidos en la ley Bancaria, dijo el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá Carlos Berguido, luego de que el pasado 15 de noviembre de 2023 se conoció que la Caja de Ahorros le cerró varias cuentas bancarias al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

“No podemos decir el fundamento ni en qué se sustentó la decisión de un banco particular de cerrar las cuentas particulares de alguien. Pero, en general, podemos decir que cuando un banco toma la decisión de cerrar una cuenta es por motivos usualmente muy importantes”, afirmó Berguido.

¿Por qué ocurren los cierres de cuentas? Explicó que, primero que todo, aquí hay que entender, que tanto la apertura como el cierre de cuentas es un acto absolutamente voluntario. Es decir que, “cuando un cliente decide abrir una cuenta con un banco o cerrarla, es una decisión producto de su voluntad. Nadie lo puede obligar a mantener ni abrir una cuenta con un banco. Es un derecho y una potestad que tiene cada cliente de escoger hacer negocios con un banco o con ninguno. Muy parecido ocurre con los bancos que también tienen derecho a escoger quiénes son sus cliente. Hay veces que esas relaciones son comerciales”.

En ese sentido, amplió que la razones para cerrar una cuenta probablemente obedecen a motivos comerciales, por ejemplo: clientes que están fuera del radio geográfico de servicios donde un banco presta sus servicios, gente que ha dejado de vivir en Panamá o que tiene sus operaciones en áreas demasiado apartadas donde no puede llegar el servicio del banco.

Con respecto a los bancos, el presidente de la ABP profundizó en que todas las entidades bancarias establecen sus respectivos contratos de servicios de cláusulas que permiten el cierre de cuentas de servicios o productos de manera unilateral a partir de un análisis y revisiones periódicas de los bancos para conocer a sus clientes.

“Cuando un banco inicia una operación con un cliente y le abre una cuenta por primera vez está obligado a conocer a profundidad quién es esa persona, de dónde provienen los fondos, a qué se dedica, cuál es la expectativa de entrada y salida (de dinero) en la cuenta, de dónde y a quién se le hacen y se reciben pagos, por qué motivo, en qué ámbito de operación; y, si el banco decide que tiene un conocimiento lo suficientemente satisfactorio, procede con la apertura de la cuenta. Si no es el caso, entonces, muchas veces de otra forma”.

Las señales de alerta están contenidas en el Acuerdo No. 001-2019 (de 19 de marzo de 2019) de la Superintendencia de Bancos de Panamá, denominado “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”; y según explicó Berguido, a través de estas señales de alerta el banco está monitoreando permanentemente perfil del cliente y saber si se salen del perfil lógico que la entidad bancaria conoce.

“Las señales de alerta indican la posibilidad y probabilidad de que se esté utilizando la cuenta para cometer algún tipo de ilícito. Pero eso obliga al banco a generar un reporte de operaciones sospechosas que usualmente conlleva el cierre de la cuenta porque se trata de un cliente que puede conllevar un riesgo importante a la reputación del banco o incluso legal. Y, si el banco llega a tener un alto grado de preocupación de que sus cuentas se estén usando para algo ilícito, no lo reporta y sigue haciéndolo, podría incluso configurarse como si fuera un copartícipe de ese delito. Por eso es que el banco dice: prefiero cerrar la relación y no seguir porque tengo que proteger mi reputación, que es el fundamento de la confianza pública”, aseveró.

Sobre ¿por qué hay que tener tanto cuidado con el conocimiento de los clientes?, explicó que esto es importante para poder evitar, prevenir y luchar en contra del abuso del sistema por parte de personas que históricamente han querido utilizar nuestro sistema bancario para ayudarse a realizar transacciones o actividad ilícita. Echó un poco para atrás, e indicó que: “si no me equivoco en 1992 o 1993, nuestro país reformó el código penal e incluyó y tipificó por primera vez en nuestra historia el delito de blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales no existía como delito, pero se tipifica en esa época, en primera instancia muy relacionado al delito con el blanqueo de capitales, producto del narcotráfico . Es decir, para esconder el producto de la venta de drogas ilícitas”.

Detalló que “el blanqueo de capitales se configura, entonces, como una actividad casi necesaria, para que lo otro ocurra, y ese dinero que se utiliza y que proviene como producto de la venta de compras de narcóticos, pueda ser utilizado en el sistema y no esté manchado. Por eso se dice que se lava, se blanquea”.

Berguido enfatizó en que “el país está obligado por ley y por convenciones internacionales a luchar contra ese flagelo y se ha encontrado que una de las mejores maneras de hacerlo es previniendo el abuso del sistema financiero. Para eso es la obligación de conocer a los clientes para saber a qué se va a dedicar esa persona que quiere ir a abrir una cuenta; y sobre todo para, a lo largo de esa relación comercial con el banco, se monitoreé y se siga conociendo a profundidad a qué se dedica ese cliente”.

Para tenerlo claro, el banquero ahondó en que “una vez que el cliente abre su cuenta, se le monitorea y se le da seguimiento. Y, si hay transacciones que se sale de ese perfil transaccional, generan una llamada de atención, y te dicen: oye porqué te estás saliendo del perfil”.

Pero, frecuentemente, agregó, “cuando esas transacciones se salen del perfil también generan una señal de alerta, que es un catálogo de características que puede tener una transacción que alertan sobre la posibilidad o la probabilidad de que esa cuenta está siendo utilizada conexamente con el blanqueo de capitales, producto del narcotráfico”.

No obstante, dijo que desde al año de 1992, se han añadido otros veinti tantos otros delitos que son relacionados con el blanqueo de capitales, llamados delitos precedentes del blanqueo de capitales.

Detalló que hoy en día incluyen tráfico ilegal de drogas, pero también delitos ecológicos, prostitución, esclavitud, tráfico de órganos ilegales. Pero, además, hay muchos otros tipos penales, eventualmente también a partir de los ataques a las torres gemelas en Nueva York, cuando también se incluyó el financiamiento del terrorismo.

Indicó que en esa época “se sabía que los terroristas de Al-Qaeda habían podido encubrirse, vivir en Estados Unidos, tomar clases de aviación, alquilar aviones y todo lo demás. ¿Por qué? porque habían cuentas bancarias que les estaban dando dinero para su sustento. Luego las autoridades de los Estados Unidos se dieron cuenta de que una manera eficaz de luchar contra el terrorismo también era prevenir el uso del sistema financiero; y después en la guerra de Irak vino la proliferación de armas masiva. Todas esas actividades han sido consideradas de alta peligrosidad para la humanidad entera. Vemos que el mundo ha decidido ponerle una carga al sistema financiero en todos lados”.

Berguido insistió en que a través de sistemas de monitoreo transaccional al ver que transacciones se salen de ese perfil lógico se generan señales de alerta a los bancos para informar, buscar un sustento, pedir un sustento sobre esta transacción que se está viendo del cliente no es conforme a su perfil.

Y, “ si no hay sustento, si no hay una justificación para la transacción frecuentemente lo que puede hacer el banco es bloquear la transacción e incluso cerrar llegar al cierre de la cuenta”, dijo Berguido, aunque reflexionó en que probablemente, eso “no quiere decir que se configuró un delito, pero lo que sí es importante es que hay señales de alerta y eso obliga al banco a generar un reporte de operaciones sospechosas que usualmente conlleva el cierre de la cuenta.