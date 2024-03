Los contratos laborales, lejos de alcanzar los niveles prepandemia

Panamá está lejos de alcanzar la cifra de nuevos contratos laborales que tenía antes de la pandemia, evidencia una nueva estadística emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), esta semana.

La información compartida muestra que, el 2023, cerró con 262.874 nuevos contratos laborales, un 30% menos de los 378.495, que había para 2019.

Los datos publicados arrojaron que hubo una reducción significativa de los nuevos contratos, durante el último trimestre de 2023, coincidiendo con el proceso del cierre de la mina de cobre en Donoso y las múltiples protestas que esto generó.

En concreto, se pasó de generar 24.062 contratos laborales, en septiembre, a producir 19.507, en octubre; 17.990 para noviembre y 17.326 durante diciembre.

En medio de estos datos, el nivel de la informalidad se mantiene aumentando, dado que, según el Inec, en 2019 la cifra de empleos formales era de 878,608, mientras que la de trabajos informales estaba en los 716.113. Para agosto de 2023, el número era de 848.518 y 765.152, respectivamente. Esto quiere decir que los empleos informales han aumentado en 49.039, tras la pandemia.

A juicio del economista Felipe Argote, el Gobierno Nacional tiene una política de “incentivo de la informalidad laboral”, la cual se sustenta en la idea de que es “mejor tener un trabajo que no tenga acceso al seguro social, vacaciones pagas y liquidación a no tener nada”, explicó a este medio.

Datos de la Encuesta Mercado Laboral del Inec, para agosto de 2023, muestran que la tasa de desempleo se situaba en 7.4%, en donde 155 personas se encontraban desocupadas, cinco de cada 10 empleos correspondían a trabajos informales (765 mil empleados).

“Hay muchas empresas formales, que mantienen aparte trabajadores (contratados) de manera informal y el gobierno no solo decide ignorarlo, sino que lo estimula”, agregó Argote. En 2023, había 114,770 personas contratadas de manera informal, dentro de empresas formalizadas.

“Llama la atención la cantidad, cada vez mayor, de vendedores de comida ambulantes que hay en la calle. Esa gente no tiene seguro social, no puede acceder a las vacaciones o cobrar décimo tercer mes y el día en que no se puedan subir a la moto, porque la salud ya no les da, van a tener problemas”, sentenció el economista.

Según el especialista, parte de este problema radica en que, en Panamá, es muy burocrático y complejo formalizarse, lo que hace que muchos desistan de hacerlo.

“El gobierno se refugia en la pandemia y la guerra de Ucrania, pero ya han pasado cuatro años desde el 2020. La realidad es que el problema está en que se mantiene una política económica anticuada, producto de personas que están arraigadas en el pasado”, acotó.