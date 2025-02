Maiceros piden homogeneidad en el precio del maíz a $18 más $5 de ayuda

Los productores de maíz piden homogeneidad en el precio nacional del grano en $18 por quintal este año agrícola 2024-2025, más una compensación económica por parte del Gobierno Nacional de $5, para un total de $23 por quintal, lo que representaría una pérdida de hasta $4 en comparación con el año agrícola 2023-2024, cuando la compensación gubernamental fue de $6.

La solicitud de los productores se debe a que este año agrícola 2024-2025, la agroindustria ofrece pagar por la variedad de maíz rojo entre $15 y $18 por quintal, y el precio final queda a discreción con el productor; mientras que por el quintal de maíz amarillo, la industria ofrece $15 por quintal.

De los dos millones de quintales sembrados, el sector ha cosechado una tercera parte; no obstante, la agroindustria solo adquirirá 850.000 quintales. La producción y rendimiento del grano rojo —ideal para la producción de tortillas, bollos, cremas y empanadas— es menor que el maíz amarillo.

En ambos casos, comentó el productor de maíz José Pocholo Barrios, el productor está perdiendo, ya que el año pasado tanto el quintal de maíz rojo como el de maíz amarillo se vendió en $18, más el apoyo económico del gobierno, pero este año será mucho menor, ya que no definen un precio del maíz rojo y del maíz amarillo e incluso están bajando $3 el precio pagado el año pasado.

Barrios, quien tiene 28 años en la producción del rubro, comentó a este medio que solicitaron a la agroindustria mantener el precio de $18 como el año pasado, pero fue rechazado, y ahora es la primera vez que por el quintal de maíz rojo y amarillo hay dos precios de referencia, y que incluso en uno queda a discreción del productor el precio final.

También se refirió a la ayuda económica que otorga el Gobierno Nacional, debido a que este año es menor. “Eso aún no está firmado, sino que el ministro [Roberto] Linares, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se comprometió en conseguirlo, pero eso aún no se ha definido ni firmado en acta, así que no es oficial todavía”, expresó.

El maicero no dudó en manifestar que “están presionado al productor a vender a $15. Además, las lluvias, la falta de almacenamiento y la no compra son factores que están influenciando para que la agroindustria busque comprar el producto a bajo precio, llevando a los productores a la quiebra”.

El costo normativo para una hectárea de maíz mecanizado convencional en el año agrícola 2024-2025, según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), tiene un precio estimado de $24, y de producción de $19.93, es decir, el productor debería ganar unos $4.07 por quintal vendido.

A manera de referencia, en Merca Panamá durante el 2024, el quintal de maíz en grano se comercializó al mayoreo en un precio máximo de $25 y mínimo de $24.

Por su parte, Carlos Ríos, coordinador de la Cadena de Maíz del MIDA, dijo que todavía está vigente la Ley 107 de 1993, sobre incentivos a la producción de granos, también conocida como “ley de granos”, que otorga un incentivo de $2 por quintal a los productores cuando rebasan la producción de 97 quintales.

Ríos confirmó que todavía el tema del precio nacional del quintal de maíz no ha terminado. “En la última reunión no hubo acuerdo entre industriales y productores”, acotó.

Una vez las partes coordinen el precio de compra-venta de toda la producción nacional de maíz, los agroindustriales tienen permitido importar el grano para la producción de piensos para sus explotaciones pecuarias. La industria local que adquiere el maíz, el 50 % lo procesa para el consumo humano, mediante su transformación en subproductos como harina, tortillas, empanadas y otros alimentos de consumo popular; y el 50 % para piensos de los animales.

El miércoles 26 de febrero, los maiceros apostados a las afueras del silo en La Honda, del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), llevaron adelante un piquete por las diferencias en el precio, pero durante la protesta, el titular del MIDA, Roberto Linares, se comprometió a buscar un apoyo económico de $5, según alertó el presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo, Valentín Domínguez.

Domínguez explicó que la extensión de la negociación ante la Cadena Agroalimentaria del Maíz, se viene extendiendo por los granos negros que surgieron en las mazorcas, debido al excedente de humedad producto de las lluvias fuera de temporada, situación que se agrava, ya que el silo del IMA en La Honda tiene muy poca capacidad de almacenaje.

Para subsanar el poco espacio, los maiceros están ubicando el maíz con pocos granos negros en un silo en especial, y los otros con un mayor número de granos negros, los que consumibles para los animales de los agroindustriales, los están ubicando en otro.