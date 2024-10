MEF presentará el presupuesto de 2025 y la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal

En este contexto, el economista Raúl Moreira recordó que es importante cumplir con la LRSF porque fue creada para que los gobiernos fueran responsables con el manejo de las finanzas públicas bajo un tope de cuánto se debía endeudar con relación al PIB, pero eso no se ha cumplido con los años.

Por ejemplo, el economista Juan Jované contó que era evidente que la ley se iba a reformar y más aún cuando se cambia cada cinco años con los gobiernos que llegan. “Esperemos que esta vez, ellos tengan la escala para ir reduciendo (el tope fiscal) porque no es solo que lo cambiemos a cada rato, sino que vemos que ponen una cifra relativamente alta, entonces, eso no da una buena imagen al exterior. Ahora es de esperar que la cifra que pongan se pueda respetar”, señaló Jované.

Los cambios a la Ley de LRSF no sorprenden a los economistas consultados, ya que para ellos este era un tema que ya se estaba discutiendo desde principio de año.

“Eso no es noticia porque ya se sabía que no se iba a cumplir. Lo que estamos haciendo es ser transparente y comunicar lo que hemos encontrado: que ese déficit va a ser superior al 4%, que es lo que hemos comunicado al mundo porque vamos hablar con transparencia”, contó.

Presupuesto

Con respecto al presupuesto General del Estado 2025, Chapman informó que el documento llegará a la Asamblea Nacional el próximo 9 de octubre de 2024, como ya lo mencionó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Tomando en cuenta que todavía no ha sido presentado en el Consejo de Gabinete, el ministro de Economía prefirió no adelantar ninguna cifra o estimación de varios temas que se estarían planteando, ya que aseguró que oportunamente se van a estar brindando detalles de la estimación de crecimiento económico, inflación, etc.

Sin embargo, sí aclaró que el documento no incluye una reforma fiscal, en los planes a corto plazo, ya que ve prematuro que se llegue a la conclusión que se va aumentar el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicio (ITBMS), eliminar subsidios o incentivos para poder nivelar los ingresos fiscales con los gastos públicos.

Los economistas coincidieron en que si bien el ministro de Economía dice que una reforma no está planteada a corto plazo, sí ha dado por hecho que es un tema que mantendrá pendiente para los próximos años.

“Yo pienso, conociendo lo que podría ser el futuro del país, que ese tema va a seguir vigente porque incluso hay una insistencia por parte del Fondo Monetario Internacional de que el ITBMS de Panamá es muy bajo y debe aumentar”, comentó Jované.

Moreira, por su parte, cree también en un incremento del ITBMS, pero espera que la medida venga de la mano de una mejora en el empleo para que no se convierta en un doble castigo para las personas.

Chapman rescató que el presupuesto de 2025 tiene varios mensajes. Entre esos, el de prudencia y responsabilidad, es decir, “tener un rumbo que nos dirija a presupuestos lo más responsables posibles, cumplibles, creíbles y que produzcan la estabilidad fiscal y financiera que merece el país y que propicie inversión, consumo, crecimiento económico y empleo”.

“Lo que busca un presupuesto es ser una herramienta que dé señales de mercado,que busque propiciar las condiciones de un ecosistema, de un círculo virtuoso que propicie crecimiento económico y empleo bien remunerado”, defendió Chapman.

El economista Felipe Argotte, por su parte, expresó que más que las palabras que quiera poner el Gobierno, la realidad se reflejará en dónde van a poner al final “la plata”. “Yo quiero ver si ya hay suficiente plata para arrancar, por ejemplo, el tren Panamá-David o a cuánto se va a reducir el presupuesto, por ejemplo, en la Asamblea”, sentenció.

Para la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, el gobierno definitivamente tiene retos importantes, entre esos, recuperar la confianza de las instituciones del Estado, que permite recuperar el grado de inversión.

“Eso se logra bajando el déficit fiscal, pero no se ha logrado porque incluso ha sido mucho más del 2,5% que se recomienda, por lo tanto, esperamos que haya una baja de ese límite con la presentación del presupuesto 2025”, expresó De Sanctis.

La empresaria comentó que el límite fiscal se debe lograr a través de dos elementos importantes, como la contención del gasto público y revisar los subsidios. De ese modo, dijo, poder tener un presupuesto adecuado al país.