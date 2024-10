Ministro del MIDA: ‘Aquí ningún productor se va a quedar sin vender un solo grano de arroz’

“Aquí ningún productor se va a quedar sin vender un solo grano de arroz. Para nosotros, el MIDA, el productor nacional es número uno”, aseguró el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

El titular de la cartera agropecuaria se refirió al respecto durante una reunión con productores de este grano de Panamá Este y Darién, en medio de la controversia generada por el anuncio de la importación de 60.000 quintales de arroz.

Las importaciones de este grano y la agilización de los procesos para que los arroceros puedan obtener sus pagos sin atrasos fueron otros de los temas abordados en el encuentro. Pero, ¿por qué se va a importar arroz? ¿Cuánto se le adeuda a los productores en compensación, entre ellos en el rubro arroz?

El ministro del MIDA aclaró a los medios que el arroz blanco que se importará es para poder cubrir la demanda del grano en las agrotiendas del IMA, puesto que solo tienen arroz para una semana. La compra representará una inversión de $3 millones que deberá hacer el Gobierno para suplir la venta del grano de primera en el IMA.

“Son 60.000 quintales [de arroz] del IMA para poder cubrir las agrotiendas. Es [para] la gente que hace sus filas para poder comprar arroz a 25 centavos [la libra], que raya en la humillación de estar desde las 4 de la mañana para poder comprar 20 libras de arroz”, afirmó Linares.

Linares aseguró, además, que el arroz que se importará solo cubre dos o tres semanas y llegará progresivamente.

“En la reunión que se tuvo se habló de que [la importación de los 60.000 quintales de arroz] iba a venir progresivamente, 15.000 quintales [de arroz] semanales ... Al IMA creo que le queda arroz para una semana”, confirmó el titular de la cartera agropecuaria.

El ministro del MIDA mencionó que también hay un malentendido cuando se habla de que no hay arroz de primera en los supermercados, y aseguró que los productores no tienen nada que ver con eso. “Ellos [los productores] les entregan a los molinos el arroz sucio en cáscara y el molino lo pila y lo vende”, sostuvo.

Linares detalló que el arroz especial que se clasifica es un arroz 95 % grano entero y 5 % grano quebrado. “Esa clasificación de arroz de primera y arroz especial es exclusivamente de los molinos [...] pero se le ha achacado también mucho a los productores de arroz y ellos no tienen absolutamente nada que ver”, insistió Linares.

En ese sentido, indicó que este es un tema que le compete a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la cual tiene que revisar si el arroz especial, realmente es 95 % grano entero y 5% quebrado, y si el arroz de primera es realmente de primera.

“Los productores no tienen que ver nada conque si el arroz es de primera, si llega o no llega, los precios... La verdad es que desde que esto arrancó están satanizando a los productores y ellos no tienen absolutamente nada que ver con ese tema”, remarcó Linares.

Los miembros de la Asociación de Productores de Arroz de Panamá Este y Darién expresaron su rechazo a la reciente decisión del IMA de importar arroz en medio de la temporada de cosecha nacional del grano.

Sin embargo, Linares aseguró que esta importación no afectará la cadena nacional porque el Gobierno seguirá comprando el arroz de la producción nacional.

“Todo se les va a comprar. Ese es un arroz que necesita alrededor de 30 a 60 días de reposo. Al productor nacional no se le va a dejar un grano de arroz sin comprar”, subrayó Linares.

La importación de los 60.000 quintales procedente de Estados Unidos fue anunciada el pasado 24 de septiembre por el director del IMA, Nilo Murillo. “Nosotros hemos programado que el arroz puede llegar lo antes posible, proveniente de Arkansas, Estados Unidos. Lo que queremos es que llegue lo más pronto posible”, expresó Murillo, y subrayó que la cantidad importada del grano dependerá de la oferta de los molineros locales.

En esa ocasión, el IMA también se comprometió en adquirir la producción de arroz disponible hasta el momento, que son 5.500 quintales. Y, de haber más grano disponible para entrega, también será adquirido.