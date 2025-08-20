Colombia alerta: intervención militar en Venezuela tendría repercusiones directas en la región

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank">El presidente de Colombia, Gustavo Petro</a>, reveló durante una reunión del consejo de ministros, en la <b>Casa de Nariño</b>, que él le envió un mensaje a su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">homólogo estadounidense, Donald Trump</a>, que invadir Venezuela sería un error.'Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven sus problemas', dijo Petro a sus ministros este 19 de agosto en una clara alusión al problema social que tiene Estados Unidos por el consumo de drogas.De acuerdo con Petro, él le dijo a Trump, a través de sus emisarios que invadir a Venezuela 'sería el peor error' que pudiera cometer.En este momento de su intervención Petro insistió que él no es aliado del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Sobre esta información <b>Infobae</b> publicó que Petro relató conversaciones sostenidas con representantes enviados por el gobierno de Estados Unidos, donde expresó su firme postura frente a la idea de una intervención en el país vecino.Uno de los temores de Petro es que con esta invasión a Venezuela la colocan en el mismo caso que Siria y al final será arrastra Colombia en la crisis, debido a los lazos fronterizos, sociales y económicos.<b>Infobae</b> relató que Petro subrayó que una posible operación militar en territorio venezolano tendría repercusiones directas en toda la región. Petro recordó que él y Maduro pasarán y que él tiene claro hasta cuando permanecerá en la presidencia de Colombia. 'Cualquiera que sea el año, el mío esta fijado por la Constitución... nosotros nos vamos el 6 de agosto'.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/america/destructores-de-guerra-de-estados-unidos-se-anclan-en-costas-de-venezuela-HB15365354" target="_blank">Las declaraciones de Petro surgen luego de que se conociera este 18 de agosto que Estados Unidos</a> envió a aguas internacionales próximas a las costas de Venezuela tres buques de guerra con misiles guiados, un submarino y 4,000 soldados.De acuerdo con la Casa Blanca, esas tropas fueron enviadas a la zona para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y que ellos usarán todo el poder que tienen para pararlo.Al conocer esta información Maduro insistió que ningún imperio tocará las tierras venezolanas y movilizó a 4.5 millones de milicianos para defender el país de una eventual invasión.De acuerdo con los especialistas, esta es la mayor movilización de tropas estadounidenses en la región desde la invasión a Panamá en 1989.