Colombia alerta: intervención militar en Venezuela tendría repercusiones directas en la región

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló durante una reunión del consejo de ministros, en la Casa de Nariño, que él le envió un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que invadir Venezuela sería un error.

“Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven sus problemas”, dijo Petro a sus ministros este 19 de agosto en una clara alusión al problema social que tiene Estados Unidos por el consumo de drogas.

De acuerdo con Petro, él le dijo a Trump, a través de sus emisarios que invadir a Venezuela “sería el peor error” que pudiera cometer.

En este momento de su intervención Petro insistió que él no es aliado del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sobre esta información Infobae publicó que Petro relató conversaciones sostenidas con representantes enviados por el gobierno de Estados Unidos, donde expresó su firme postura frente a la idea de una intervención en el país vecino.

Uno de los temores de Petro es que con esta invasión a Venezuela la colocan en el mismo caso que Siria y al final será arrastra Colombia en la crisis, debido a los lazos fronterizos, sociales y económicos.

Infobae relató que Petro subrayó que una posible operación militar en territorio venezolano tendría repercusiones directas en toda la región.

Petro recordó que él y Maduro pasarán y que él tiene claro hasta cuando permanecerá en la presidencia de Colombia. “Cualquiera que sea el año, el mío esta fijado por la Constitución... nosotros nos vamos el 6 de agosto”.

Las declaraciones de Petro surgen luego de que se conociera este 18 de agosto que Estados Unidos envió a aguas internacionales próximas a las costas de Venezuela tres buques de guerra con misiles guiados, un submarino y 4,000 soldados.

De acuerdo con la Casa Blanca, esas tropas fueron enviadas a la zona para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y que ellos usarán todo el poder que tienen para pararlo.

Al conocer esta información Maduro insistió que ningún imperio tocará las tierras venezolanas y movilizó a 4.5 millones de milicianos para defender el país de una eventual invasión.

De acuerdo con los especialistas, esta es la mayor movilización de tropas estadounidenses en la región desde la invasión a Panamá en 1989.