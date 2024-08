Miviot pagará $30 millones en compromisos del Fondo Solidario de Vivienda

Fondo Solidario dejará de existir

Interés preferencial

En adición, el presidente de la República aboga por la Ley Interés Preferencial que tiene una vigencia hasta diciembre de 2025. ”Los intereses preferenciales bajarán adonde tienen que estar, en un rango de viviendas socialmente y económicamente aceptable”, recalcó.

La Ley de Interés Preferencial contempla el tramo preferencial de 4 % en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $45 mil y no exceda de $80 mil; igualmente 4 %, por ocho años no renovables para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de $80 mil y no exceda de $120 mil.

También abarca el tramo preferencial de 2 % en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $120,000 y no exceda de $150,000. y finalmente 1.5 % en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $150,000 y no exceda de $180,000, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste