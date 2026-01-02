Mulino descarta improvisación sobre Cobre Panamá y condiciona su futuro a auditorías técnicas

En un mensaje determinante sobre uno de los temas más sensibles de la agenda nacional, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que su administración no tomará decisiones improvisadas respecto al futuro de la mina Cobre Panamá.

El mandatario enfatizó que cada paso dado hasta ahora ha sido guiado por la responsabilidad y el rigor técnico, alejándose de las prácticas del pasado que priorizaron intereses particulares sobre el bien común.

Aseguró que desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ha trabajado en un plan de gestión segura para salvaguardar la integridad física y ambiental del sitio.

Entre los hitos que destacó se encuentran la suspensión de los arbitrajes internacionales y la ejecución de una auditoría integral de la mina y sus operaciones.

Mulino aclaró que la reciente orden de procesar y exportar el material de cobre acumulado y otros materiales extraídos antes del cierre no representa una reapertura del enclave minero, sino una medida necesaria para mitigar riesgos ambientales inminentes.

“He dado órdenes a los ministros de Comercio, Economía y Finanzas, y Ambiente para que, bajo criterios estrictamente técnicos, coordinen la exportación de este material. Esta medida no significa la reactivación de la mina; se trata de resolver temas pendientes, preservar el ambiente y recuperar recursos”, explicó el gobernante, añadiendo que la comisión encargada lleva meses trabajando en este protocolo.

En cuanto al uso de los fondos generados, el presidente reveló que la venta de concentrado realizada en 2025 aportó cerca de $30 millones al Estado.

Estos recursos, dijo, junto con los que se obtengan de nuevas exportaciones, están destinados exclusivamente a inversión social en 2026. Entre las obras proyectadas destacan la construcción de 100 puentes zarzos en las comarcas, la ampliación del Centro de Salud de Coclesito, mejoras eléctricas en Nueva Esperanza y caminos de penetración en Guácimo.

Mulino fue enfático al señalar que “no se destinarán recursos para tapar huecos financieros producto de la ineficiencia”, marcando una distancia ética con administraciones anteriores.

Finalmente, el mandatario reiteró que la decisión final sobre la viabilidad de la mina dependerá exclusivamente de los resultados de las auditorías y la opinión de expertos internacionales.

Para este proceso, Panamá cuenta con el respaldo de países con vasta experiencia en minería responsable. En este sentido, destacó el apoyo del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien ha expresado su disposición para colaborar y compartir conocimientos técnicos.

“Esa mina no se trata de apagar y prender un foco; cuando las auditorías concluyan, hablaré de frente a la población para comunicar la decisión, la cual siempre será a favor del país”, concluyó.