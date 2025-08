Panamá avanza en su industria de semiconductores sin el apoyo económico de EE.UU.

Panamá ha decidio seguir adelante con su propia estrategia de semiconductores y sin el apoyo o beneficio económico del Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación (Fondo ITSI), que creó Estados Unidos (EE.UU.) a través de la Ley CHIPS y Ciencia de 2022 para establecer una colaboración y reforzar la cadena de valor global de semiconductore. Eduardo Ortega-Barría, titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), confirmó a La Estrella de Panamá que específicamente en cuanto al Fondo ITSI y Panamá, no se ha establecido algún tipo de aporte, ya que en este momento, hasta donde saben, no hay aportes asignados del Fondo ITSI para Panamá. “Las únicas noticias que nosotros tenemos es que en Estados Unidos se está reorganizando todo lo vinculado al Fondo ITSI y que en cuanto se termine esa reorganización, se nos informará y se nos darán noticias al respecto”, mencionó el secretario de la Senacyt. Añadió que “hasta el momento no tenemos información al respecto, pero insisto, la estrategia panameña no está atada al fondo y no estamos a la expectativa de que podamos recibir recursos económicos por parte del fondo ITSI”.

Fondo ITSI

Para mantener la estrategia de semiconductores, EE.UU. había destinado al Fondo ITSI $500 millones, en la que el Departamento de Estado destinaría del monto total unos $100 millones por año a lo largo de cinco, a partir del año fiscal 2023. Los $500 millones serían utilizados para fortalecer la cadena de valor en siete países, de los cuales tres estarían en el continente americano: México, Costa Rica y Panamá. Panamá esperaba recibir en el primer trimestre del 2025, el lanzamiento de la primera convocatoria para el acceso al Fondo ITSI que serían invertidos en colaboración entre centros de Estados Unidos, así lo había adelantado el secretario de la Senacyt, en una entrevista con este medio, en noviembre de 2024.

$105 millones en cinco años

Ahora, después de 10 meses, Ortega-Barría mencionó que no se descarta que la colaboración y apoyos se den porque estan dispuestos a trabajar en equipo con los EE.UU, pero tampoco, aclaró, se encuentran sujetos a que el Fondo ITSI ocurra. “Panamá tiene su estrategia, ha destinado recursos y ya está trabajando. De hecho, el país se ha planteando invertir $105 millones en los próximos cinco años para impulsar la estrategia de incorporarse a la cadena de suministros de semiconductores”, destacó el secretario de la Senacyt. En su más reciente conferencia semana, el presidente de la República, José Raúl Mulino, comentó que la industria de semiconductores es un tema muy interesante porque es el futuro. Para Panamá, dijo, también representa la generación de más de 2.000 empleos y hasta $2.000 millones en inversiones extranjera con un impacto de hasta el 2 % para el producto interno bruto. “Durante los próximos cinco años formaremos talento para atraer empresas y fortalecer infraestructura. Por eso quiero apoyarlos con todo para que Panamá se transforme en un centro importante en el mundo”, comentó Mulino. Para el segundo semestre del 2025, Senacyt y el Ministerio de Comercio e Industrias esperan lanzar la Estrategia Nacional de Semiconductores para preparar oficialmente al país para adquirir las demandas y oportunidades que le generará esta industria.

Relación con Trump

Los atrasos o cambios en la distribución del Fondo ITSI pueden tener su génesis en que el presidente Donald Trump ha expresado sus intenciones de deshacerse de la Ley CHIPS, misma que calificó de “algo horrible, horrible” por la obligación de proporcionar $500 millones para expandir la fabricación global de esta industria. “Damos cientos de miles de millones de dólares y no sirve para nada. Cogen nuestro dinero y no lo gastan. Todo lo que significaba para ellos —no les damos dinero—, todo lo que era importante era que no querían pagar los aranceles, así que vinieron y construyeron, y vienen muchas otras empresas”, alegó Trump, durante su primer mensaje a la nación en el Congreso de EE.UU. en marzo. El secreatario de Senacyt, en este contexto, reconoció que la llegada de Trump al poder, si bien ha ralentizado un poco los esfuerzos que se venían realizando por parte de los EE.UU. para atraer la cadena de suministros de semiconductores a Occidente, en el caso específico de Panamá, aclaró, “no ha afectado ni negativa ni positivamente los esfuerzos que Panamá viene realizando en este sentido”. “Nosotros vemos a los EE.UU. como un gran aliado en este esfuerzo, y sin duda la colaboración con este país es clave para Panamá”, rescató Ortega-Barría. Añadió que “Si en algún momento hay algún apoyo por parte del gobierno de los EE.UU. o por parte de cualquier otro gobierno, será bienvenido y estamos dispuestos a colaborar, de hecho es parte de lo que la estrategia establece”.

