Panamá destaca entre los ‘Mejores lugares para trabajar para mujeres 2024’

Organizaciones de Panamá destacaron en el ranking para el Caribe y Centroamérica (Carca) de “Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2024”, organizado por Great Place to Work (GPW), donde el resultado fue la evalúan de las mujeres y su experiencia laboral en sus lugares de trabajo.

Las damas reconocieron los ambientes de trabajo donde pueden desarrollar su máximo potencial, gracias a la confianza, el respeto, la justicia y el cuidado que reciben por parte de sus organizaciones y sus líderes. El estudio abarcó a varias organizaciones en sus diferentes categorías por número de colaboradores, distinguiéndose la región Carca con 26 organizaciones.

La medición tomó en consideración tres rangos, los sitios de 20 a 100 colaboradores, los de 101 a 1.000 colaboradores y más de 1.000 colaboradores, siendo en las dos últimas donde aparece Panamá.

Entre las organizaciones de 101 a 1.000 colaboradores destacaron: Hilti (3) y Cupfsa (15); mientras en la lista de más de 1.000 colaboradores destacó Caja de Ahorros, en la segunda posición.

En el caso de Hilti, la empresa prevé de productos innovadores y servicios excepcionales orientados a los profesionales de la construcción; por su parte, Cupfsa, se dedica a la venta y distribución al por mayor de productos de lujo en el mercado de fragancias, cosméticos y cuidado de la piel. En tanto, Caja de Ahorros, entidad bancaria estatal que ofrece productos y servicios financieros.

Mediante una nota de prensa, el conocido “Banco de la familia panameña” destacó que es el primer banco estatal en implementar transformaciones para crear condiciones idóneas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La institución ha fortalecido su estructura con la creación de una Unidad de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, así como la implementación de procedimientos especializados en promover la igualdad, equidad e inclusión.

Por su parte, Juan E. Melillo, gerente general de Caja de Ahorros, indicó que, “me siento orgulloso y agradecido por todo el camino que hemos recorrido los más 2.300 colaboradores para obtener este logro, honrando nuestro compromiso con la equiparación e igualdad de oportunidades y poder entregar a nuestro personal y clientes, una banca con un enfoque más inclusivo, equitativo e igualitario”.

No obstante, en la lista también destacan empresas con una sola operación regional, así como en varios países, entre ellos: de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En su reporte titulado “Sororidad en el lugar de trabajo”, Lourdes Lira, gerente de investigación de prácticas de GPW para Carca, destacó que los grandes lugares de trabajo están contribuyendo a crear redes de mujeres.

En su escrito, la ejecutiva retoma el concepto de sororidad, que se popularizó en la década de los noventa y definido por la Real Academia de la Lengua Española como “la agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo”.

Afirmó que en el Caribe y Centroamérica los grandes lugares de trabajo también contribuyen al empoderamiento femenino en el ámbito individual, cuando ofrecen a sus colaboradoras herramientas de autoconocimiento, espacios de diálogo, foros de discusión o cuando revaloran su papel de madres, esposas, hijas y compañeras.

Y, además, que los grandes lugares de trabajo están contribuyendo a crear redes de mujeres que se apoyan, enseñan y cuestionan mutuamente, para alcanzar metas cada vez más retadoras y desafiar los esquemas tradicionales desde la visión femenina y la complicidad.

Lira agrupa las prácticas que promueven la Sororidad y el empoderamiento femenino en la región Carca en: Talks, fortalecimiento del liderazgo femenino, programas de mentoría y desarrollo, voces femeninas, woman in business, the happy way, employee resource group.