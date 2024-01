¿Panamá enfrentará uno de sus mayores desafíos en 2024?

Por cada adulto desempleado hay dos jóvenes que no consiguen un puesto de trabajo en Panamá, sin embargo, más de la mitad de las plazas laborales que se abren en el país no son cubiertas porque no hay quién llene los requisitos ¿cuál es la clave para resolver esta contradicción?

Fue en marzo de 2014 cuando comenzó a declinar la tasa de pleno empleo que había alcanzado el país centroamericano, cuando el desempleo total fue del 4,3 por ciento, de acuerdo con cifras de la Encuesta del Mercado Laboral (EML) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Eran los días de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá y de la primera línea del metro urbano de la capital, además de la edificación de decenas de rascacielos, luego, como lo advertirían los líderes empresariales, se inició la desaceleración económica, que se agudizó en 2018 por la crisis mundial.

Según el estudio Balance 2023 y expectativas 2024 de Konzerta, el 40 por ciento de los profesionales en Recursos Humanos de Panamá no pudo definir en una encuesta si este año la proyección “es positiva o negativa”, el 20 % cree que será peor, el 25% que se mantendrá igual y apenas el 15% cree que la situación “va a mejorar”.

“Las perspectivas en materia laboral están influenciadas en estos seis primeros meses por el proceso electoral de este año, y los retos que enfrenta el país en diversos sectores de la economía. En este contexto, muchos empresarios y talentos viven esta incertidumbre respecto al mundo del empleo: el 40% no sabe qué va a pasar y solo el 15% pronostica que será un mejor año”, matiza Jeff Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

Además, en Panamá, el 61% de las personas trabajadoras encuestadas no se sienten conformes con su trabajo (66% en 2022).

Para el economista de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Manuel Ferreira, el reto principal es darles oportunidades a los jóvenes con la formación dual y aliviar la carga de formalización de las pequeñas y medianas empresas para que puedan generar empleo.

“Vamos a tener un nivel de crecimiento (económico) entre un 2 a 4 por ciento”, calcula Ferreira, pese a que otros estudiosos apenas lo fijan en el 1 por ciento atribuyéndolo al cierre de la mina de cobre de First Quantum.

Reconoce que se registrará “impactos” en las exportaciones, en la generación de empleo -por la clausura de la mina de Donoso-, pero, además, Panamá tiene que enfrentar “los nuevos retos del Canal (interoceánico) en el tema del agua, pero el país siempre tiene oportunidades”, recalcó.

El proceso electoral y cambio de administración también impactará en la economía, acotó, por ello instó a todos los sectores a “hacer el trabajo mejor”.

“El objetivo principal nuestro (de la CCIAP) es el tema de empleo”, aseguró, por eso celebraron esta semana un amplio foro en la serie Agenda País, con participación de varios candidatos presidenciales, para tratar de influir en las propuestas que presenten los que aspiran a dirigir Panamá.

“Principalmente en la juventud, que es donde más desempleo hay en el país, (para) que logre esas oportunidades”, resumió.

Según sus cifras, “tenemos alrededor de 156.000 personas desempleadas, eso es 7,4% (de la población económicamente activa 16 a 62 años), pero el problema es que, de ese cien por ciento de desempleados, el 54 por ciento, más de 85,000 son jóvenes entre 15 y 29 años y la tasa de desempleo de los jóvenes es 15.4 por ciento”.

En lo práctico, examinar que opciones hay con el tema de la tecnología, los empleos verdes ante el cambio climático, la educación dual (trabajo y entrenamiento) están en la canasta, por ello piden “algunas reformas” para lograr su aplicación eficiente.

“La gran mayoría (de los empresarios) están buscando (crear) empleo, encuestas de Manpower como de Konzerta nos muestran eso, el tema es la micro, pequeña y mediana empresa, ahí es donde la pandemia fue mucho más fuerte (en la destrucción de empleos) y tenemos que buscar que ese sector de la economía pueda generar esas oportunidades”, abogó.

El economista considera que se requiere “primero, reducir los costos para legalizarse; segundo, de dos programas, de financiamiento y de garantías para que se puedan desarrollar y finalmente de integrarle la tecnología para que puedan hacer el salto”.

Balance 2023 y expectativas 2024 es un estudio regional de Konzerta en el que participaron 254 especialistas en Recursos Humanos y 20,476 personas trabajadoras. La investigación se realizó en Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú, y explora la percepción del año laboral que pasó y lo que se espera del que recién comienza.

A pesar de todo, el 55% de los consultados por la firma de recursos humanos calificó como “bueno” el año laboral 2023, el 30% regular, el 10% malo y el 5% malo.

No obstante, solo el 30% piensa subir salarios y la mayoría (50%) no pasará de un 5%.

En Panamá el 65 por ciento de las empresas creará nuevos empleos en 2024 (entre 5 a 20 por ciento), cuando en 2023 fue del 79 por ciento; en contraste, el 29% de los expertos consultados considera reducir entre el 5 y más del 30 por ciento la planilla.

El asunto, como reconoció el presidente de la CCIAP, Adolfo Fábrega, pasa por la informalidad, que acapara casi el 50 por ciento de la fuerza laboral, con las precariedades que eso significa.

Para muestra un botón, conozco a un trabajador de hostelería que es contratado solo por llamadas para actividades puntuales, dependiendo del evento así mismo los “emprendedores” convocan al personal, a veces sin preparación alguna; no existe ninguna formalidad, al punto que llegan a pagar por los servicios sin fechas establecidas y acumulan los eventos, pero muchos de los eventuales solo tienen esa fuente de ingresos y prácticamente están en indefensión ante estos actos.

Y como hay que mirar lo que pasa en el mundo, porque afecta a Panamá, si revisamos la publicación Factor Trabajo, que es el blog de la División de Mercados Laborales del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), conoceremos el peso que los empleos verdes van a tener en todos lados.

América Latina y el Caribe “es líder mundial en naturaleza y biodiversidad; 30% de su energía proviene de fuentes de energías renovables, doble que el promedio mundial, y concentra importantes cantidades de recursos que se necesitan en todo el mundo, como litio y cobre, para alcanzar importantes objetivos de sostenibilidad”, explican.

Esto significa también que, “en la medida en la que respondemos al cambio climático y caminamos hacia la carbono neutralidad, sectores económicos y procesos productivos enteros van a transformarse. Se crearán nuevos empleos, y otros se transformarán, reemplazarán, redefinirán o desaparecerán”, añaden.

Hemos visto que el gobierno habla de la carbono neutralidad de Panamá, pero “¿estamos creando los empleos del futuro?

El empleo verde, en términos generales, podemos decir que se trata de ocupaciones que tienen como objetivo disminuir el impacto ambiental del ser humano, así como la preservación y restauración del medio ambiente. Se trata también de empleos de calidad, lo que se conoce también como trabajo decente.

Las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugieren que América Latina y el Caribe podrían ganar para 2030 15 millones de nuevos empleos netos, en sectores como agricultura, energía renovable, silvicultura, construcción y manufactura, al promover una economía de emisiones netas cero en lugar de seguir las tendencias actuales.

El mismo estudio conjunto estima la pérdida de unos 7.5 millones de empleos en industrias altamente contaminantes como las de combustibles fósiles (tanto extracción como generación de energía) y producción de alimentos de origen animal, según lo explicaron el 4 de diciembre pasado los expertos Dulce Baptista, Manuel Urquidi y Alexandre Bagolle.

Mientras tanto, las expertas del Banco Mundial Namita Datta, Naria Santa Lucia y Sunamika Singh hicieron énfasis en las oportunidades para los jóvenes que abre la inteligencia artificial (IA) generativa, pese a los desafíos que presenta para todos los trabajadores, de todas las edades.

La IA generativa crea nuevos contenidos a partir de datos existentes e información proporcionada por los usuarios, en todas las plataformas, por lo que sus resultados son útiles para todos los sectores y ámbitos de la actividad económica.

En 2023, de acuerdo con el Banco Mundial, 2,600 millones de personas aún no tenían conexión a Internet.

Se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará por tercer año consecutivo, y pasará del 2,6 % registrado el año pasado al 2,4% en 2024, esto es, casi tres cuartos de punto porcentual por debajo del promedio de la década de 2010.

Según las proyecciones, las economías en desarrollo crecerán solo un 3,9 %, más de un punto porcentual por debajo del promedio registrado en la década anterior.

Jóvenes, sin duda, aprovechen el camino de la IA generativa, como decimos en Panamá, “quien pega primero, pega dos veces”.

*periodista independiente y profesor universitario