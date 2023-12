Panamá liderará las proyecciones de la región, pese a un menor crecimiento en el 2024

Esteban Tamayo, economista de Citi para Colombia, Perú, Centroamérica y Caribe, informó que el crecimiento de 4,7% tiene “un sesgo a la baja bastante importante”, que no incluye las proyecciones del cierre total de la mina.

Como las estimaciones se dan más por el lado de la demanda, no existe un análisis por sector económico. Sin embargo, Tamayo reconoció que el país vive un deterioro en la construcción, que es su motor de crecimiento importante para el producto interno bruto, y un choque con la mina, que proyecta un mayor riesgo.

Mina de cobre

Tamayo indicó que con el actual panorama, “Panamá debería estar entrando en un tramo descendente en su ciclo económico”, después de registrar un tercer trimestre del 2023 con “una economía que estaba muy bien”.

Una gran parte de ese escenario, dijo, puede ser el impacto puntual que dejaría la mina, en términos del deterioro del mercado laboral y del crecimiento económico del año entrante. Así mismo, aclaró que el deterioro que podría estar sufriendo el mercado laboral no se debe atribuir a la mina porque esta es una situación económica que ya venía con una desaceleración desde hace años.

Por eso, el economista puntualizó que a medida que se vayan materializando los riesgos con la mina se podrán ir haciendo ajustes de las proyecciones del 2024. “Las cifras de crecimiento que están viendo hay que tomarlo con una gran precaución por el cierre de la mina, por qué no sabemos qué tan rápido o qué tan permanente puede ser el cese de operaciones”, comentó.

“La minería es una actividad que representa casi el 3% o 4% del producto interno bruto (PIB) y es casi el 80% de las exportaciones no agrícolas. No creo que su cierre total sea rápido, sino muy pausado. Aún así, sería un choque económico, que incluso nuestras cifras no logran capturar totalmente”, añadió.

Desde un campo electoral, el economista ve que Panamá presenta a seis candidatos presidenciales de diferentes partidos políticos, que comparten su rechazo a la mina, una retórica que cree que no va a cambiar durante las elecciones, pero sí post elección. Confesó que en un escenario base ganará el expresidente Ricardo Martinelli.

Recomendó al próximo Gobierno sentarse con la mina para negociar, ya que es una actividad que “juega un rol importante porque es la fuente de ingresos fiscales más inmediata y la fuente de ingreso más fácil de resolver”.

“El país y la mina deben sentir el interés de renegociar. Creemos que esto puede estar sucediendo en la segunda mitad del año, ya sea si llega o no a un acuerdo. Aún así creo que es algo que cualquier administración tiene que llegar a ser como su primer orden de mandato. Por eso debe haber continuidad como se vive con la actual administración”, sostuvo.