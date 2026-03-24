Panamá y Australia trazan ruta para ampliar la cooperación comercial

La República de Panamá y la Mancomunidad de Australia celebraron este martes su primera reunión de consultas políticas. Este encuentro no solo fortalece la relación bilateral, sino que establece una hoja de ruta para ampliar la cooperación en sectores críticos: comercio, inversión, educación, medio ambiente y seguridad marítima.

Durante el encuentro, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, subrayó que la estabilidad de Panamá es sinónimo de estabilidad para el comercio australiano. “El funcionamiento ininterrumpido y seguro de nuestra vía interoceánica es vital para países usuarios como Australia”, afirmó.

Hoyos también se refirió al potencial de la relación económica entre ambas naciones. “Panamá ofrece condiciones únicas como hub logístico y marítimo global, lo que abre oportunidades concretas para atraer inversión australiana”, señaló.

En ese sentido, invitó a Australia a fortalecer su presencia en la región. “Queremos que Australia se consolide como un socio estratégico en América Latina, aprovechando herramientas como el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales y el de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura”, indicó.

Hoyos agradeció el apoyo de Australia al Programa de Ayuda Directa, que impacta positivamente en comunidades panameñas, especialmente en proyectos de alfabetización digital y liderazgo comunitario.

La delegación de Australia destacó el valor estratégico de Panamá como plataforma logística y expresó su interés en continuar fortaleciendo la cooperación bilateral, especialmente en áreas de comercio, inversión y desarrollo sostenible.

En febrero de 2025, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá, Julio Moltó, y la embajadora de Australia, Rachel Moseley, sostuvieron una reunión donde también exploraron diversas oportunidades de cooperación bilateral en sectores clave como la logística, el comercio y la industria farmacéutica, y se destacó a Panamá como el principal socio comercial de Australia. Esto llevó a ambas partes a coincidir en la relevancia de aprovechar la estratégica ubicación geográfica del país y su creciente potencial en la industria farmacéutica, un sector clave dentro del plan del presidente José Raúl Mulino para posicionar a Panamá como un hub farmacéutico.

A través de un comunicado, el MICI destacó que el mercado farmacéutico australiano, uno de los pilares de su industria de la salud, abarca la producción, distribución y venta de productos farmacéuticos, incluidos medicamentos con receta, de venta libre y dispositivos médicos. Se estima que alcanzará un valor de 14 mil millones para 2025, posicionándose como un sector altamente competitivo, con importantes actores nacionales e internacionales de países como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros, que luchan por obtener una mayor cuota de mercado.

Durante la reunión, el ministro Moltó también informó a la embajadora sobre las ventajas que ofrece el Régimen de Empresas Multinacionales y las zonas francas en Panamá, destacando estas opciones como un atractivo para que más empresas australianas establezcan sus operaciones en el país.

Entre las principales empresas australianas en Panamá se encuentran Cochlear Limited Group (investigación y desarrollo de dispositivos auditivos), 5B (industria solar fotovoltaica), Momo Homes Panama, S.R.L. (fabricación de sistemas modulares para casas prefabricadas) y Orica Caribe, S.A. (productos químicos y afines).

Tanto el ministro como la embajadora expresaron su compromiso de colaborar estrechamente para que más empresas australianas vean a Panamá como una opción de inversión y una puerta de acceso a la región.

De acuerdo con datos de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), del MICI, recogidos en el informe “Ficha País Australia: Relaciones Comerciales y de Inversión con Panamá”, Australia es un mercado abierto, con restricciones mínimas a las importaciones de bienes y servicios.

Indica que el proceso de apertura ha aumentado la productividad, ha estimulado el crecimiento y ha hecho que la economía sea más flexible y dinámica. “Australia desempeña un papel activo en la OMC, APEC, el G20 y otros foros comerciales”, destaca.

Asimismo, el documento señala que, en la relación comercial Panamá–Australia, al I semestre de 2020, el país era el socio comercial de importación No. 33, de 93 países, representando el 0.4% de las importaciones durante ese periodo. Y es, además, el socio comercial No. 51 de 83 en las exportaciones, representando el 0.1% de las exportaciones para esa fecha.

Además, destaca que “Australia es un importante exportador de recursos naturales, energía y alimentos. Los abundantes y diversos recursos naturales de Australia atraen altos niveles de inversión extranjera e incluyen amplias reservas de carbón, hierro, cobre, oro, gas natural, uranio y fuentes de energía renovables”, subraya el informe de Intelcom.

En síntesis, el acercamiento entre Panamá y Australia abre oportunidades para fortalecer el comercio y la inversión, con el reto de traducir los acuerdos en resultados concretos.