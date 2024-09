Panamá y EE.UU. trabajan plan de acción para combatir la pesca ilegal

Panamá y Estados Unidos colaboran en la creación de un plan de acción para combatir la pesca ilegal.

Las acciones se ejecutan desde el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) de la Ley de Seguridad Marítima y Aplicación de la Ley Pesquera (Security And Fisheries Enforcement, SAFE, por sus siglas en inglés ) Marítima de Estados Unidos.

Las reuniones se iniciaron este martes con la participación de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) por parte de Panamá.

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes representantes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Guardia Costera y el Departamento de Estado.

El plan busca identificar herramientas diplomáticas, militares, policiales y económicas, además de desarrollar capacidades y brindar asistencia técnica para contrarrestar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Entre sus aspectos más destacados se encuentran la capacitación y coordinación de las fuerzas del orden, el programa de observadores a bordo para trasbordos en buques de carga refrigerada, la implementación del acuerdo de medidas del Estado rector del puerto, el desarrollo de capacidades para investigaciones y enjuiciamientos, así como el fortalecimiento de acuerdos y el intercambio de información.