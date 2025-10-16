Proceso de concesión de aeropuertos de Río Hato, David y Colón se culminará a fin de año

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves que en aproximadamente dos meses estará culminando el proceso de concesión para los aeropuertos de Río Hato, David y Colón.'Espero concluir antes del 31 de diciembre [...] todo el proceso para que las concesiones de los otros tres aeropuertos Río Hato, David y Colón, casa uno en su modalidad y utilidad correspondiente', informó Mulino en su conferencia matutina de este jueves 16 de octubre.Por otro lado, destacó los esfuerzos que se están realizando para que el <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/sube-el-trafico-en-tocumen-premios-juventud-impulsan-crecimiento-en-septiembre-IG16768981">Aeropuerto Internacional de Tocumen</a> se consolide como motor estratégico de competitividad y mantenga el dinamismo del flujo de pasajeros en franco crecimiento.'Seguimos trabajando para que ese aeropuerto sea una plataforma clave para la competitividad del país. Y está siendo sometido a consultorías internacionales con el ánimo de llegar a ese punto', expresó el mandatario panameño.Mulino detalló que hasta septiembre de este año el Aeropuerto de Tocumen superó los 15 millones pasajeros, un incremento del 8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de septiembre se contabilizaron 13,556 operaciones aéreas, lo que significó un 9 % más que septiembre del 2024, subrayó.