Proceso de concesión de aeropuertos de Río Hato, David y Colón se culminará a fin de año

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves que en aproximadamente dos meses estará culminando el proceso de concesión para los aeropuertos de Río Hato, David y Colón.

“Espero concluir antes del 31 de diciembre [...] todo el proceso para que las concesiones de los otros tres aeropuertos Río Hato, David y Colón, casa uno en su modalidad y utilidad correspondiente”, informó Mulino en su conferencia matutina de este jueves 16 de octubre.

Por otro lado, destacó los esfuerzos que se están realizando para que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se consolide como motor estratégico de competitividad y mantenga el dinamismo del flujo de pasajeros en franco crecimiento.

“Seguimos trabajando para que ese aeropuerto sea una plataforma clave para la competitividad del país. Y está siendo sometido a consultorías internacionales con el ánimo de llegar a ese punto”, expresó el mandatario panameño.

Mulino detalló que hasta septiembre de este año el Aeropuerto de Tocumen superó los 15 millones pasajeros, un incremento del 8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Solo en el mes de septiembre se contabilizaron 13,556 operaciones aéreas, lo que significó un 9 % más que septiembre del 2024, subrayó.