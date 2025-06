Protestas carcomen el turismo en Isla Colón con hoteles y comercios en subsistencia

Roselis explica a La Estrella de Panamá que, de los diez trabajadores que tenían en el restaurante -cuyo dueño es otro norteamericano que no vive en Panamá-, ahora trabajan con cuatro. La pandemia fue la primera herida de la cual no se pudo recuperar la isla; luego los viejos problemas de agua potable, alcantarillado y otros letargos que de manera contradictoria aún no se han resuelto, a pesar del boom turístico que obliga a mejorar la infraestructura de servicios.

Afectación

Recalcó que los restaurantes y otros sectores están en 80 % de baja y eso no es sostenible, porque los números están en rojo. “La gente habla de los empleos que se están perdiendo en Chiquita Panamá, pero si no se hace algo con esto, se van a terminar muchas más plazas de trabajo”, agregó.

Punto medio

El 14 de junio, el Gobierno autorizó la operación Omega, un duro despliegue policial por tierra, aire y mar para romper los cierres por la fuerza a lo largo de la provincia. A pesar de esta ofensiva en tierra firme, los cierres persisten. Maestros e indígenas son quienes mayormente figuran en estas protestas y piden derogar la ley. Pero el presidente, José Raúl Mulino, ha sido tajante: la 462 no será revisada ni derogada, lo que deja poco margen de acercar posiciones.

Mientras tanto, en la isla, Ernesto, de 28 años, piensa que debe haber un punto medio en todo esto. “El ferri con comida no llega y ya dos de las tres empresas que construyen en la isla dejaron a los trabajadores en sus casas.

Esto no se resiste, si a la brava no se termina esto, deberíamos abrir un debate el jueves cuando el presidente habla y explicar la ley para corregir lo que no gusta”, subraya el obrero nacido en Isla Colón, que no terminó la escuela primaria luego de convertirse en padre a los 16 años.

Ernesto recuerda que tareas sencillas como retirar dinero de un cajero ante la falta de efectivo o conseguir combustible, se ha vuelto un problema cada vez más acuciante.

En tanto, los grandes hoteles de la zona se han visto obligados a reducir su equipo de trabajo ante una caída de la demanda. Algunos con 70 habitaciones y que en estas fechas –temporada baja- deberían tener por lo bajo 40 reservas, ahora solo tienen cinco.

Lorenzo es gerente de uno de los hoteles grandes, es decir, con el capital suficiente para sortear la crisis por un tiempo corto, pero igual toma medidas. “Hemos decido racionar el gas, además tengo un chef que le tomó cuatro horas llegar a su puesto, cuando es un trayecto de 30 minutos”, dijo.

Piensa que la gente que protesta desconoce la ley, aunque no descarta buscar una salida negociada.

Ángel, microempresario y con negocio de comida criolla, mira el problema como una cuestión de voluntad, que parece no buscarse. “Yo tengo que pagar cuentas y resolver. No estoy de acuerdo con la Ley 462, pero los cierres me están afectando mi negocio. Si hay que dialogar, no se qué estamos esperando”.

El gobierno ha insistido en que la Ley 462 no será derogada, mientras que los grupos en protesta piden que se abra un espacio para revisar la norma con intermediación de la Iglesia católica. Por ahora, en Bocas del Toro, una región marcada por profundas desigualdades, el diálogo aún parece estar muy lejos.