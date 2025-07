Reexportaciones en la Zona Libre de Colón crecen 5 %

Las reexportaciones en la Zona Libre de Colón (ZLC) han reportado un alza entre el 5 % y 6 % versus las del 2024; así lo confirmó Luisa Napolitano, gerente de la ZLC.

“Sobrepasamos los números del 2024 y eso es muy importante para nosotros, ya que ahí es donde está el desalojo del inventario que tenemos, porque el crecimiento es bueno y significativo”, destacó Napolitano.

Para la parte de reexportación sigue siendo Venezuela el país con mayor movimiento, seguido de Panamá. La lista la conforman los otros países de Centroamérica y las islas del Caribe.

Dovi Eisenmann, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, por su parte, dijo que Venezuela es un mercado importante en el país. Sin embargo, contó que su movimiento puede subir como bajar dependiendo de su contexto político.

Destacó que el hecho de que Panamá y Venezuela decidieran retomar las relaciones beneficia mucho, pero reconoce que el país todavía se mantiene vigilante de lo que suceda para no afectar al comercio.

“Como el contexto político que vive Venezuela no se termina de definir, se genera cierta incertidumbre en venir, no venir, vender, no vender, porque si vendes y no te pueden pagar porque hay algún estallido social, entonces se pueden causar pérdidas como las que han pasado anteriormente. Por ende, seguimos precavidos”, expresó Eisenmann.

La gerente de la ZLC dijo que todos los sectores comerciales dentro de la ZLC se han dinamizado, por ende, es “muy saludable” para el país porque son los mercados en los que siempre ha estado la ZLC. Adelantó que las proyecciones a futuro se basan en apuntar al Mercado Común del Sur (Mercosur), que cuenta con países grandes e importantes.

“Ya Brasil nos puso en su lista y eso es algo que debemos aplaudir. El tema del Mercosur ayuda mucho, porque son países muy grandes y que quieren apostar en Panamá. Eso nos ayuda a todos los usuarios de la ZLC y al país porque la economía puede avanzar”, resaltó Napolitano.

Expo

Para seguir impulsando la llegada de nuevos comerciantes, la Asociación de Usuarios de la ZLC lanzó este viernes la Expo Feria Mundial de la Zona Libre de Colón 2025, que se realizará del 26 al 28 de agosto en el Panamá Convention Center.

Este evento espera la participación de más de 300 empresas y la llegada de más de 2.000 compradores internacionales.

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, mencionó que la Expo Feria es una plataforma clave para atraer compradores internacionales y promover el comercio regional.

”Queremos atraer a personas de afuera interesadas en realizar compras en la ZLC, así como los usuarios de la ZLC puedan ofrecer sus productos y servicios en este evento que realizamos cada año y que cuenta ya con la participación de más de 250 empresas”, informó Eisenmann, quien además resaltó el compromiso del sector privado en consolidar este evento como un motor de desarrollo para la provincia de Colón y para todo el país.