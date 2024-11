Restaurantes de la capital reportan ‘buenas ventas’ en fiestas patrias

“Las ventas no estuvieron mal. Hubo un buen movimiento”, confirmó Rino Tamburelli, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), sobre las ventas que tuvieron durante las fiestas patrias.

Para Tamburelli, la decisión de la Alcaldía de Panamá de eliminar, por primera vez, la ley por el Día de los Difuntos, más la llegada de las fiestas patrias les permitió mantener buenos niveles de ventas, sobre todo, para los días domingo y lunes.

Por ejemplo, Tamburelli explicó que la iniciativa de eliminar la citada ley demostró la prudencia de las personas, ya que no se dio ningún tipo de abuso. Reconoció que para ese día la asistencia de comensales se dio más por turistas que de nacionales, que optaron por viajar al interior del país.

“El Día de los Difuntos fue un día normal y nadie abusó. Normal,en el sentido de que cada persona que consumía pidió una cerveza o vino sin estar pensando en un descontrol, porque en la noche se notó una baja en las ventas, en comparación al mediodía que fue mucho mejor”, recalcó el empresario, sin precisar cifras.

Y, añadió que “luego, el lunes, también se notó una afluencia de personas que llegaban del interior porque lógicamente nadie iba a cocinar a su casa porque venían cansados”.

La decisión de la Alcaldía de Panamá de no decretar ley seca para el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, llenó de optimismo al sector de restaurantes, bares y discotecas para operar en un día que regularmente perdían el 20% de sus ventas.

La Alcaldía comunicó que la medida se tomó entendiendo la situación económica y el impacto de la economía circular en sectores clave como: el turismo, el entretenimiento, los restaurantes y los bares.

La Alcaldía de Panamá, mediante el Decreto Alcaldicio N.° 09 del 29 de octubre de 2024, no solo tomó la decisión de no decretar una ley seca para el 2 de noviembre de 2024, sino que suspendió las actividades bailables y musicales que generen ruido, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., en estricto cumplimiento con las normativas, nacionales y municipales vigentes sobre la generación de ruido.

Esta medida busca respetar el entorno y la convivencia pacífica, sin afectar las operaciones económicas de sectores importantes para el desarrollo del distrito capital. De hecho, Tamburelli espera que la eliminación de la ley seca sea adoptada en todos los municipios del país para ayudar en la economía de los comercios.