Copa Centroamericana: Plaza Amador clasifica a cuartos de final y sigue invicto en la temporada

El Plaza Amador consiguió un nuevo hito en su historia. Los placinos clasificaron a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 por primera vez en su historia, luego de vencer 3-2 al Managua con goles de Everardo Rose, José Murillo y Jorlian Sánchez. En su primera participación en este torneo, el Plaza Amador ha conseguido posicionarse como uno de los clubes más difíciles de enfrentar en este inicio de temporada, tanto a nivel local como internacional.

En estos momentos, sus ocho partidos consecutivos con victoria, hacen justicia al buen momento que está pasando el equipo placino. Sumado a ello, el buen estado de sus jugadores como el propio Rose, Alberto Quintero, Sánchez y de otros jugadores hacen pensar que este equipo está para muchos más. Incluso, el nombre de Rose parece estar en la agenda de varios clubes. Frente al Managua, este último volvió a demostrar que es parte de la columna vertebral del equipo de Méndez. Suyo fue el primer tanto ante del Managua y entregó la asistencia en el tanto de Murillo.