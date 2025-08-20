  1. Inicio
Copa Centroamericana: Plaza Amador clasifica a cuartos de final y sigue invicto en la temporada

El equipo del Plaza Amador venció 3-2 al Managua en su tercer partido de la Copa Centroamericana.
El equipo del Plaza Amador venció 3-2 al Managua en su tercer partido de la Copa Centroamericana.
Jean-Paul Francis Botello
  • 20/08/2025 08:32
Los dirigidos por Mario Méndez continúan con su paso arrollador y suman ocho partidos al hilo sin perder

El Plaza Amador consiguió un nuevo hito en su historia. Los placinos clasificaron a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 por primera vez en su historia, luego de vencer 3-2 al Managua con goles de Everardo Rose, José Murillo y Jorlian Sánchez.

En su primera participación en este torneo, el Plaza Amador ha conseguido posicionarse como uno de los clubes más difíciles de enfrentar en este inicio de temporada, tanto a nivel local como internacional.

En estos momentos, sus ocho partidos consecutivos con victoria, hacen justicia al buen momento que está pasando el equipo placino. Sumado a ello, el buen estado de sus jugadores como el propio Rose, Alberto Quintero, Sánchez y de otros jugadores hacen pensar que este equipo está para muchos más.

Incluso, el nombre de Rose parece estar en la agenda de varios clubes. Frente al Managua, este último volvió a demostrar que es parte de la columna vertebral del equipo de Méndez. Suyo fue el primer tanto ante del Managua y entregó la asistencia en el tanto de Murillo.

En el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Futbol (LPF) 2025, los placinos suman cinco victorias al hilo (no pierden desde el pasado 12 de abril) y han logrado replicar ese buen estado de forma en el torneo internacional.

Según cifras oficiales, unas 7,573 aficionados asistieron al estadio Rommel Fernández para alentar a su equipo. Esto es una prueba digna de que el fanático panameño se sigue entusiasmando por apoyar a los suyos en cada juego, sintonía que también se debe trasladar a los partidos de liga.

Ahora con el boleto ya asegurado a los cuartos de final del certamen, los Leones aún les queda jugar una jornada más de esta fase de grupos (frente al Alianza de El Salvador) e intentarán buscar ese cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

