Copa Centroamericana: Plaza Amador clasifica a cuartos de final y sigue invicto en la temporada

En estos momentos, sus <b>ocho partidos consecutivos con victoria</b>, hacen justicia al buen momento que está pasando el equipo placino. Sumado a ello, el buen estado de sus jugadores como el propio Rose, Alberto Quintero, Sánchez y de otros jugadores hacen pensar que este equipo está para muchos más.Incluso, el nombre de Rose parece estar en la agenda de varios clubes. Frente al Managua, este último volvió a demostrar que es parte de la columna vertebral del equipo de Méndez. Suyo fue el primer tanto ante del Managua y entregó la asistencia en el tanto de Murillo.